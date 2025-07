publicite

Le dimanche 20 juillet 2025, des influenceurs de renom issus du concours panafricain House of Challenge ont démontré leur solidarité au Burkina Faso, en offrant 10 tonnes de ciment à l’initiative présidentielle Faso Mêbo, à Ouagadougou.

L’initiative présidentielle Faso Mêbo, lancée récemment, continue de prendre de l’ampleur, ralliant non seulement les Burkinabè mais aussi des personnalités d’autres nationalités. Ce geste témoigne d’un engagement panafricain en faveur du développement du Burkina Faso.

Parmi les donateurs du jour figuraient l’artiste influenceur camerounais Bovan, le web humoriste Jojo le Comédien, la tiktokeuse Fabienne Dipama, et les artistes DJ Domi et Aïcha Trembler. Leur contribution de 10 tonnes de ciment est un appel à l’action pour les autres nations du continent.

Selon Bovan, également initiateur de House of Challenge, ce don va au-delà du soutien au Burkina Faso. Il souhaite que l’esprit de Faso Mêbo se propage à travers l’Afrique. « On veut lancer comme ça un clin d’œil à tous les autres pays.

Faso Mêbo doit être partout en Afrique, pas seulement au Burkina. Faso Mêbo doit arriver en Côte d’Ivoire, au Sénégal, au Cameroun, au Mali, partout. Et ça doit même toujours s’appeler Cameroun Mêbo. Je ne sais même pas ce que veut dire le « Mêbo là », mais ça doit continuer », a-t-il déclaré.

House of Challenge est une émission panafricaine qui a pour vocation de célébrer et de présenter la culture africaine, tout en mettant en lumière la détermination des jeunes à se soutenir mutuellement. La remise de ce don est une illustration concrète de cette solidarité et de leur engagement à contribuer activement à la construction du Burkina Faso. Cependant, ils n’entendent pas s’arrêter là. « Je pense que c’est peut-être même juste un début », a conclu Bovan.

