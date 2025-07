Canal+ Burkina révolutionne son offre avec l’intégration de Netflix et DSTV dans sa formule « Tout Canal+ »

publicite

Dans une démarche visant à enrichir l’expérience de ses abonnés, Canal+ Burkina a lancé le jeudi 17 juillet 2025, à Ouagadougou, une version améliorée de sa formule « Tout Canal+ ». Baptisée « Le Nouveau Tout CANAL+ », cette nouvelle offre promet une panoplie d’avantages, intégrant notamment la plateforme de Netflix, une première en Afrique subsaharienne pour un opérateur ainsi que les chaines DSTV.

Ce partenariat stratégique avec Netflix, annoncé en juin dernier par le groupe Canal+, est désormais une réalité pour les abonnés burkinabè depuis le 7 juillet. Grâce à cette intégration, les clients de Canal+ peuvent accéder de manière simplifiée et illimitée à l’ensemble des contenus de Netflix, bénéficiant ainsi d’une expérience utilisateur fluide et d’un accès à un vaste catalogue de films, séries et sport.

Pour célébrer ses abonnés, la nouvelle formule TOUT CANAL+ propose une offre incomparable, réunissant : « Plus de 400 chaînes, radios et services, incluant toutes les chaînes CANAL+, offrant le meilleur des contenus africains et internationaux, du sport, du cinéma, des séries et des programmes pour toute la famille. L’intégralité du catalogue Netflix, donnant accès à des séries emblématiques de la plateforme telles que la toute nouvelle saison 3 de Squid Game, Emily in Paris ou encore Stranger Things.

Toutes les chaînes de l’option DSTV English Plus, dont 4 chaînes Supersport, pour les amateurs de sport et de divertissement anglophone. Une expérience enrichie et connectée via l’application myCANAL ou le Décodeur Connecté, offrant l’accès à un catalogue de plus de 50 000 contenus à la demande », a cité le directeur général de Canal+ Burkina Jacques Dioh.

En plus de ces innovations majeures, Canal+ a également revu sa politique tarifaire pour ses abonnements afin de mieux servir ses clients. La nouvelle formule TOUT CANAL+, enrichie et offrant l’accès à un contenu incomparable, est désormais disponible au prix de 27 500 F CFA. Par ailleurs, les abonnés Canal+ actuels qui souhaitent profiter du catalogue Netflix peuvent le faire via une option additionnelle à leurs offres existantes, offrant ainsi une flexibilité accrue.

Pour Jacques Dioh, « ces innovations marquent une étape clé pour Canal+, en étant le seul distributeur qui réunit désormais dans une seule offre, tous les meilleurs contenus disponibles partout et à n’importe quel moment ».

Avec cette offre « Tout en Un », Canal+ Burkina réaffirme sa position de leader sur le marché en proposant une solution de divertissement complète et innovante, répondant aux attentes croissantes de ses abonnés pour un accès diversifié et simplifié aux contenus audiovisuels.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24