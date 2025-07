Guinée : Plus de 1 700 unités industrielles fermées pour non-conformité

publicite

Le ministère du Commerce, de l’Industrie et des PME de Guinée a annoncé, par arrêté, la fermeture de 1 724 unités industrielles et le retrait de leurs produits du marché en raison de leur non-conformité. Cette décision vise principalement à protéger les consommateurs et à garantir un environnement industriel sain et conforme aux normes.

L’arrêté ministériel précise que ces mesures sont essentielles pour « préserver la santé publique », « assurer la qualité des produits consommés » et « promouvoir une industrie responsable ». Parmi la liste des entités fermées, un très grand nombre sont des unités de production d’eau.

L’Union des consommateurs de Guinée, par la voix de son président, Ousmane Keïta, a salué cette initiative. Il a rappelé que son organisation avait « tiré la sonnette d’alarme » depuis « deux ou trois ans » concernant la provenance inconnue de nombreuses eaux vendues.

De nombreuses plaintes avaient été signalées, faisant état de « problèmes de santé liés à la consommation de ces eaux-là ». L’Union se dit donc « contente que le ministère du Commerce ait pris la mesure très au sérieux et ait pris des actions allant dans le sens justement de la fermeture de ces unités industrielles-là ».

En parallèle, le ministère du Commerce a rappelé les démarches à suivre pour la régularisation administrative des unités industrielles. Pour l’association des consommateurs, la prochaine étape cruciale sera d’obtenir la publication de la liste des entités autorisées à fonctionner, en particulier dans le secteur de l’eau.

Cependant, des inquiétudes ont été soulevées concernant les conséquences économiques et l’emploi engendrées par ces fermetures massives. Le patronat guinéen, en attente d’un rendez-vous avec les autorités, n’a pas souhaité commenter la situation dans l’immédiat.

Source : AllAfrica