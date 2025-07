Sakoula : Festi-Ball pour promouvoir la cohésion sociale

publicite

Les activités de la troisième édition du Festi-Ball ont été lancées le dimanche 20 juillet 2025 à Sakoula, une banlieue de Ouagadougou. Pour ce lancement, un tournoi de Maracaña a été proposé aux festivaliers.

Selon les promoteurs, le Festi-Ball est un festival qui vise à promouvoir la cohésion sociale, en réunissant les populations de différentes tranches d’âge autour d’activités ludiques et sportives. L’événement vise particulièrement les habitants des zones non loties et les personnes déplacées internes à Sakoula.

« Quand on regarde la plupart des jeunes vivant dans les quartiers non lotis, ils n’ont pas souvent accès à de grands événements comme dans les autres zones. C’est pour cela que nous avons jugé bon d’organiser ce festival, pour égayer tout le monde », a expliqué Amed Amadou Cissé, promoteur de l’événement.

Cette troisième édition s’étend du 20 juillet au 21 septembre 2025. Au programme un tournoi de Maracaña réunissant 32 équipes, une “color party”, des manèges pour enfants, des stands d’exposition artisanale et gastronomique, ainsi que des prestations d’artistes tels que Reman les 19, 20 et 21 septembre, à l’approche de la grande finale.

Lors du lancement, quatre équipes se sont affrontées lors de deux matchs d’ouverture. L’équipe Triple X s’est imposée face à Lalagu Poré sur le score de 1 à 0. « Le vainqueur du tournoi de Maracaña repartira avec un trophée, des ballons et une somme d’argent », a précisé Boubacar Ouédraogo, coordonnateur du festival.

Par ailleurs, les organisateurs lancent un appel à la population de Sakoula et des autres quartiers périphériques à sortir massivement pour soutenir et participer à cette initiative. Aussi, invitent-ils toute personne de bonne volonté à leur venir en aide pour la réussite de cette édition.

Aurelle KIENDREBEOGO (stagiaire)

