Vol de neuf étoiles en bronze sur la Rue des Étoiles à Ouagadougou

Neuf étoiles en bronze ont été dérobées dans la nuit sur la Rue des Étoiles, à Ouagadougou. Ce site, considéré comme un lieu de mémoire dédié aux héros et bâtisseurs africains, a été la cible d’actes de vandalisme.

Les responsables du projet dénoncent un « pillage du patrimoine commun » et alertent sur les risques de voir disparaître progressivement les symboles érigés pour les générations futures. « Aujourd’hui, ce sont neuf étoiles arrachées. Demain, ce sera quoi ? », s’interrogent-ils sur la Page officielle de l’Académie des Sotigui.

La Rue des Étoiles, inaugurée pour rendre hommage à des figures marquantes du Burkina Faso, du continent et de la diaspora, est présentée comme un sanctuaire à ciel ouvert. Son vol alimente une vive indignation et relance le débat sur la sécurisation de ce lieu de mémoire.

Les initiateurs appellent les autorités, notamment la mairie de Ouagadougou, à prendre des mesures urgentes pour protéger le site. Ils exhortent également la population à la vigilance afin de préserver ce patrimoine symbolique.

