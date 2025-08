La télé Bf1, 15 ans de professionnalisme, 15 tonnes de ciment à Faso Mêbo

publicite

Pour marquer son 15e anniversaire, la chaîne de télévision privée Bf1 a apporté son soutien à l’initiative présidentielle Faso Mêbo. C’est dans ce cadre qu’elle a offert 15 tonnes de ciment, le vendredi 1er août 2025, à 15 heures.

Lancée le 18 août 2010, la chaine de télévision BF1 connue sous le slogan « La télévision au cœur de nos défis », souffle ses 15e bougies. En prélude à la commémoration de ces 15 années d’existence, la télé a ainsi joint l’acte à la parole en contribuant concrètement au développement du Burkina Faso.

La chaîne a officiellement offert 15 tonnes de ciment, un geste citoyen qui a rapidement pris de l’ampleur. En sus, les employés de BF1 ont également tenu à s’associer à cette démarche, cotisant individuellement pour ajouter 5 tonnes supplémentaires.

Mais pas que, cette chaîne de générosité ne s’est pas arrêtée là. Les participants aux émissions Pépites d’Entreprises et Bâtisseurs de Cités de BF1 se sont également mobilisés, apportant respectivement 3 tonnes et 2 tonnes de ciment. Ce qui fait un total de 25 tonnes de ciment remis pour soutenir l’initiative présidentielle Faso Mêbo

« Nous avons voulu marquer le coup en apportant notre contribution à Faso Mêbo, où aujourd’hui je dirai que c’est le creuset où les fils et filles du pays se retrouvent. Que chacun essaye d’apporter sa pierre dans la construction de l’édifice commun », a lancé Issoufou Saré, Directeur Général de BF1.

La célébration du 15e anniversaire de la chaîne se prolongera au cours des semaines et mois à venir, avec un programme riche et varié. D’après Issoufou Saré, les festivités incluront notamment une conférence publique, des journées portes ouvertes, une plantation d’arbres, des activités interactives avec les téléspectateurs, un concert et un gala.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24