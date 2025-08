La communauté congolaise au Burkina Faso : Entre intégration, solidarité et aspirations partagées

La présence congolaise au Burkina Faso est notable, structurée autour d’une communauté active et soucieuse de s’imprégner du dynamisme local. Willy Sagbe, journaliste à Burkina 24 et ressortissant de la République Démocratique du Congo (RDC), livre une analyse éclairée de l’organisation et des aspirations de ses compatriotes installés au pays des Hommes intègres.

Willy Sagbe affirme que la communauté congolaise originaire de la RDC regroupe au moins un millier de personnes résidant sur le territoire burkinabè. Cette population s’organise autour d’une association dynamique dénommée BANA CONGO (Ressortissants de la RDC), placée sous l’égide du Consulat honoraire de la RDC au Burkina Faso.

Cette structure joue un rôle central, constituant un point de convergence lors de diverses manifestations, qu’elles soient joyeuses ou douloureuses. Elle vise avant tout à favoriser les échanges, encourager le dialogue et promouvoir un esprit de solidarité entre compatriotes.

Il convient de rappeler qu’au-delà de la communauté issue de la RDC, le Burkina Faso accueille également une importante diaspora congolaise originaire du Congo-Brazzaville. Les liens historiques entre ce pays et le Burkina Faso ont, par le passé, favorisé une coopération étroite, allant jusqu’à permettre la libre circulation de leurs ressortissants sans exigence de visa, du temps du président Blaise Compaoré.

« Ce qui n’est pas le cas pour la RDC. Nous encourageons les autorités de nos deux pays à œuvrer pour un rapprochement entre nos États », plaide Willy Sagbe. Il évoque également la récente visite à Ouagadougou du Premier ministre congolais (du Congo-Brazzaville), en début de semaine. Une visite qui, selon lui, augure la poursuite d’une coopération renforcée et une facilitation accrue des échanges bilatéraux.

Sur le plan professionnel, les Congolais établis au Burkina Faso se répartissent dans divers secteurs d’activités. Un certain nombre d’entre eux travaillent au sein des organisations internationales présentes dans le pays, tandis que d’autres évoluent dans le commerce, la restauration ou d’autres domaines d’activités économiques. Cette diversité témoigne d’une réelle volonté d’intégration et d’une participation active à la vie économique locale.

S’adressant à ses compatriotes, Willy Sagbe lance un appel vibrant à « s’inspirer du modèle burkinabè ». Il salue la combativité du peuple burkinabè, une qualité qu’il estime insuffisamment développée en République Démocratique du Congo.

Établissant un parallèle entre la crise sécuritaire à l’Est de la RDC et la situation au Burkina Faso, il relève une « grande différence » dans la manière dont les deux peuples affrontent l’adversité. L’objectif, insiste-t-il, est clair : s’inspirer de l’organisation et de la résilience burkinabè afin de « trouver des solutions à nos propres défis ».