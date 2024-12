Burkina Faso : Le ministère de la santé reconnaît le mérite de 237 collaborateurs

publicite

0 Partages Partager Twitter

Le ministère de la santé a reconnu le mérite de plus de 200 de ses agents le vendredi 20 décembre 2024 à Ouagadougou. C’était sous la présidence du ministre en charge de la santé Dr Robert Lucien Kargougou.

La suite après cette publicité

Ils sont au total 237 hommes et femmes qui de par leur sacrifice, leur dévouement et leur engagement professionnel dans le domaine de la santé ont vu leur mérite reconnu pour cette année 2024.

De prime abord, le ministre en charge de la santé, Dr Robert Lucien Kargougou a rappelé que ces distinctions interviennent dans un contexte marqué par la crise sécuritaire et humanitaire qui met à rude épreuve les services de santé surtout dans les zones à forts défis sécuritaire.

Il a signifié que malgré cette adversité, les agents de santé ont su faire preuve de résilience pour maintenir le cap et délivrer des services de soins aux populations dans le besoin. C’est dans ce sens, qu’il a encouragé et félicité les récipiendaires pour leur abnégation malgré les difficultés auxquelles ils sont confrontés dans l’exercice de leur fonction.

« Les distinctions honorifiques viennent reconnaître l’ardeur, l’abnégation des travailleuses et travailleurs et des partenaires qui nous accompagnent dans notre noble mission. La reconnaissance dans l’ordre du mérite de la santé et de l’action sociale doit être perçu par le travailleur comme étant le résultat d’un travail marqué par un don de soi, un dévouement au travail pour offrir des soins de qualité à nos populations partout où elles se trouvent », a-t-il argué.

Du reste, il a spécifié que cette reconnaissance est une invite aux récipiendaires à toujours se perfectionner afin d’offrir à la population des soins et des services de santé de qualité. Une réflexion partagée par Aminata Guigma/Kinda, récipiendaire qui est psychologue par ailleurs conseiller en orientation de l’éducation.

Elle a soutenu que la distinction sonne comme la reconnaissance des efforts et que cela stipule qu’il faille redoubler d’efforts pour ne pas décevoir « Ça fait la 11ème année que je suis au ministère de la santé après 21 ans au ministère de l’éducation. Je suis dans une jolie profonde et une grâce profonde. Et je dois ça à mon créateur, je dois ça à mon collaborateur, au système de santé, je dois surtout ça à mon époux et à mes enfants », s’est-elle exprimée toute joyeuse.

Aminata Catherine SANOU

Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite