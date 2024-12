Ouagadougou : C’est parti pour la première édition du Salon international d’animaux de compagnie

publicite

C’est parti pour la première édition du Salon International d’animaux de Compagnie (SIACO) prévu du 20 au 22 décembre 2024 à Ouagadougou. « Élevage des animaux de compagnie : responsabilité et engagement des parties prenantes pour la promotion du bien-être animal et de la santé publique », tel est le thème retenu pour cette édition.

Durant 72 heures les acteurs intervenant dans le domaine d’animaux de compagnie se réunissent pour se pencher sur la responsabilité des parties prenantes pour la promotion du bien-être animal.

Selon Fayçal Siguini, président du comité d’organisation, il existe plusieurs types de races d’animaux de compagnie au Burkina Faso mais l’entretien reste un défi pour les propriétaires des animaux de compagnie d’où cette initiative afin de sensibiliser les acteurs.

« On remarque qu’au Burkina Faso il y a beaucoup de races d’animaux de compagnie et les gens s’y intéressent. Ça fait plusieurs années que nous sommes dans le domaine. C’est pourquoi nous avons jugé de réunir autour d’une table pour développer le domaine. Et ce qui est recherché c’est sensibiliser les gens à prendre soin de leurs animaux de compagnie », a-t-il indiqué.

Pour Dr. Jean Marie Batiébo, conseiller technique du ministre délégué chargé des ressources animales et halieutiques, ce salon est un cadre pour les acteurs de la chaîne pour échanger.

« C’est vraiment important que les acteurs puissent se retrouver sur une seule plateforme pour échanger et se donner des idées pour promouvoir la prise en charge des animaux de compagnie. Il ne s’agit pas d’avoir un animal chez soi, on a des obligations vis-à-vis de cet animal pour votre santé et la santé de la famille et de toutes personnes », a-t-il souligné.

Ce salon bénéficie du soutien de l’ordre des vétérinaires du Burkina Faso et selon son président Dieudonné Mandé, ce cadre est une opportunité pour les vétérinaires professionnels de s’impliquer dans la sensibilisation aux populations.

Des expositions, des conférences et ateliers, des concours et démonstrations et un espace de networking sont des activités phare de ce salon.

Amidou OUEDRAOGO

Pour Burkina 24

