Burkina Faso : Un lot de manuels scolaires au profit du ministère en charge de l’enseignement secondaire et professionnel

Le Projet d’Amélioration de l’Accès et de la Qualité de l’Education (PAAQE) a procédé à la remise d’un lot de matériel didactique au ministère en charge de l’enseignement secondaire, le vendredi 20 décembre 2024 à Ouagadougou. Un lot composé de 10 nouveaux titres de manuels et de leurs guides pédagogiques.

Dans sa mission de contribuer pour une formation de qualité au Burkina Faso, le Projet d’Amélioration d’Accès et de la Qualité de l’Education (PAAQE) a remis 10 titres de manuels scolaires et de leurs guides au ministère de l’enseignement secondaire, de la formation professionnelle et technique.

Ce lot est composé de cinq (05) titres du post-primaire et cinq (05) titres du secondaire respectivement pour la classe de 6e et de la seconde.

Selon Félix Yaméogo, chef des opérations du suivi évaluation du projet PAAQE, cette initiative entre dans le cadre des ambitions du projet d’accompagner le gouvernement dans l’amélioration de la qualité de l’éducation à travers la production des manuels scolaires.

« Depuis la mise en œuvre du projet en 2015, nous avons essayé d’accompagner le gouvernement pour l’amélioration de la qualité comme le nom du projet l’indique. Et sur le volet qualité nous avons mis l’accent particulier sur la production des outils pédagogiques qui vont permettre d’améliorer les enseignements dans les classes », a-t-il souligné.

Ce sont des manuels dans les disciplines des Sciences de la Vie et de la Terre (SVT), des Mathématiques, d’Histoire, de Géographie et de Français pour le niveau 6ème et pour le secondaire dans les disciplines des Sciences de la Vie et de la Terre (SVT) seconde AC, de Mathématiques seconde A, d’Allemand seconde A, d’Histoire et de Géographie seconde.

Pour le Directeur général du Centre national des Manuels et Fournitures scolaires (CENAMAFS), Richard Guillaume Tony, la production de ces manuels a eu le concourt d’un éditeur privé local pour adapter aux nouvelles approches pédagogiques.

« Les contenus de ces manuels sont conformes à nos curricula au programme d’enseignement, à la nouvelle approche pédagogique et également à nos valeurs socio-culturelles parce qu’il faut que nos élèves se retrouvent dans les manuels », a-t-il expliqué.

Le secrétaire général du ministère en charge de l’enseignement secondaire et de la formation professionnelle, Henri Prosper Paré, représentant le ministre lors de cette cérémonie à inviter aux acteurs à un bon usage des manuels pour une formation de qualité.

En rappel, le Projet d’Amélioration d’Accès et de la Qualité de l’Education (PAAQE) est un projet mise en œuvre en 2015 pour l’amélioration de la qualité de l’éducation au Burkina Faso. Il bénéficie le soutient de partenaires financiers et techniques dont la Banque Mondiale.

Amidou OUEDRAOGO

Pour Burkina 24

