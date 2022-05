Projet d’Amélioration de l’Accès et la Qualité de l’Éducation (PAAQE) : 77 nouvelles infrastructures prévues

0 Partages Partager Twitter

Le ministre en charge de l’Éducation nationale s’entretient ce jeudi 5 mai 2022 avec les gouverneurs des régions et les techniciens de son département sur l’organisation des examens et concours scolaires pour le compte de l’année en cours. Les échanges s’articuleront aussi sur la réalisation des infrastructures éducatives.

On ne peut parler de l’organisation des examens scolaires aujourd’hui, sans faire un point sur les écoles fermées et des élèves déplacés internes. Et selon un bilan établi par Lionel Bilgo, ministre en charge de l’Éducation nationale, à la date du 31 mars 2022, le nombre d’écoles fermées est de 3664, le nombre d’élèves affectés s’élève à 579 440, les établissements délocalisés pour cause d’insécurité est de 125 et les établissements d’accueil pour les élèves déplacées internes se dénombrent à 4237.

« Ces chiffrent illustrent par ailleurs les difficultés d’accéder, d’investir ou de mener toute forme d’activités structurantes dans ces zones de fragilité. Cette situation mouvante nous impose un perpétuel réexamen et l’adaptation de nos activités afin de continuer à promouvoir l’offre éducative et un système éducatif résilient à travers notamment la réalisation d’infrastructures scolaires adéquates et une bonne évaluation des apprentissages », a-t-il confié.

Une bonne collaboration

Lionel Bilgo a laissé entendre que cette situation exige une bonne collaboration, une concertation continue, une synergie d’actions et une communication saine entre les acteurs et les bénéficiaires de l’éducation au niveau central, déconcentré et décentralisé.

« C’est dans ce sens que cette rencontre d’échanges s’est voulue impérative pour trouver des solutions consensuelles à la réalisation des infrastructures programmées au titre du Projet d’Amélioration de l’Accès et la Qualité de l’éducation (PAAQE) et pour faire également l’état des lieux des préparatifs de l’organisation des examens et concours scolaires de la session 2022 », a précisé le ministre de l’Éducation nationale.

Au titre de la composante 1 de ce projet financé par la Banque mondiale, a renseigné Lionel Bilgo, il est prévu la construction et l’équipement de huit (08) lycées d’enseignement général, de treize (13) collèges d’enseignement général, de six (06) lycées scientifiques régionaux et de 50 salles de classes complémentaires dans les treize (13) régions.

Toujours dans le cadre de ce projet, il a signalé qu’il y a aura aussi la construction et l’équipement de classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) et de centres de préparation à l’agrégation (CPA) de l’enseignement secondaire à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso.

« Malheureusement, la mise en œuvre du projet rencontre des difficultés sur le terrain et la présente rencontre nous offre une opportunité d’examiner les différentes préoccupations, d’identifier et de valider les meilleures solutions, à même de permettre le démarrage des différents travaux », a-t-il déploré.

Concernant les examens scolaires, le ministre Bilgo a indiqué qu’ils constituent le baromètre de santé du système éducatif. « Même dans des situations de paix, les meilleures, son organisation a toujours été d’une extrême délicatesse, source d’angoisses pour nous et mobilise toutes nos énergies », a-t-il affirmé.

Lionel Bilgo a aussi fait savoir que son ministère a mis en place un système qui permet d’accueillir et de recevoir les élèves déplacés en classes d’examen. Également, il a rapporté qu’ils ont enregistré beaucoup d’élèves qui ont perdu leurs documents à cause de la situation sécuritaire. Toutes ces conditions ont été prises en compte afin de ne pas priver ces élèves de passer les examens.

Sur la question des examens spéciaux pour des élèves qui n’ont pu faire les cours normalement, il a souligné que son département est en pleine réflexion à propos.

Et il a tenu par la même occasion à féliciter ses collaborateurs qui, selon lui, ont su prendre en compte l’ensemble des urgences concernant les élèves en classes d’examen. Cependant, il a reconnu que son département ne maîtrise pas tous les cas sur le terrain mais ceux en leur connaissance ont été pris en compte.

Willy SAGBE

Burkina24

