Ministère de la santé : Des résultats fort appréciables en 2024

La 2e session ordinaire de l’année 2024 du Conseil d’administration du secteur ministériel (CASEM) du ministère de la santé est intervenue ce vendredi 20 décembre 2024 à Ouagadougou. A l’ouverture officielle des travaux, le ministre Dr Jean-Claude Robert Kargougou a fait une mention spéciale au personnel soignant, particulièrement ceux dans les zones à fort défi sécuritaire.

Selon le ministre de la santé, Dr Jean-Claude Robert Kargougou, la 2e session ordinaire de l’année 2024 du Conseil d’administration du secteur ministériel (CASEM) de son département permettra d’examiner et d’approuver le bilan du plan d’actions 2024 ainsi que le plan d’actions 2025.

Il s’agira concrètement au cours de cette session, a-t-il précisé, d’échanger autour du bilan du plan d’actions 2024, les priorités de programmation des activités pour 2025, les recommandations de la session de financement des plans d’actions et des plans de travail 2025, les dysfonctionnements et les procédures disciplinaires y relatives.

Des résultats fort appréciables

Depuis le 1er avril 2024, date d’entrée en vigueur de la mesure gouvernementale visant à réduire drastiquement les coûts liés à certains examens médicaux, notamment le scanner, l’Imagerie par résonnance magnétique (IRM) et les actes d’hémodialyses, ce sont, à en croire le ministre de la santé, « plus de 1 300 examens d’IRM réalisés et plus de 27 000 examens de scanner réalisés ». A cela, il a ajouté la remise officielle de 15 cliniques mobiles par le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré.

« Les performances enregistrées par les activités de ces cliniques au détour de 164 sorties ont permis de relever que plus d’(un) 1 900 000 femmes ont été sensibilisées sur les cancers féminins, plus de 6 000 échographies mammaires ont été réalisées, plus de 80 000 femmes ont été dépistées pour des lésions précancéreuses du col de l’utérus parmi lesquelles 1 412 positives ont été identifiées et ont fait l’objet de prise en charge », a fait savoir Dr Jean-Claude Robert Kargougou.

S’agissant de la gratuité des soins des femmes et des enfants de moins de 5 ans, à la date du 11 décembre 2024, Dr Jean-Claude Robert Kargougou a laissé entendre que « plus d’(un) 1 million de prestations de soins ont été réalisées gratuitement au titre des accouchements et interventions obstétricales et plus de 7 millions de prestations de soins chez les enfants de moins de 5 ans ». Le montant alloué en 2024 pour les soins au profit des femmes et des enfants de moins de 5 ans, a-t-il dit en sus, s’est établi autour de 29 milliards de F CFA.

Dans le cadre de la lutte contre le paludisme, le ministère de la santé dit avoir pu réaliser 5 passages de campagne de chimio-prévention du paludisme saisonnier ; ce qui a permis de couvrir plus de 4 millions d’enfants de 3-59 mois. Au titre de la vaccination contre le paludisme, le ministère dit avoir aussi réussi à introduire le vaccin RTSS avec des couvertures de 89% pour la 1re dose, de 81% pour la 2e dose et de 72% pour la 3e dose. Pour ce qui concerne la vaccination contre le HPV, la couverture s’est établie autour de 89%, a poursuivi le ministre de la santé.

Pas que des chiffres !

Dr Kargougou a en outre indiqué que 63% des cas de malnutris ont été pris en charge dans les zones à fort défi sécuritaire et 111 mille enfants ont été pris en charge pour le paludisme par des Agents de santé à base communautaire (ASBC) dans les zones à fort défi sécuritaire.

Pour le ministre Jean-Claude Kargougou, ces performances ne sont pas de simples chiffres, mais traduisent plutôt des vies sauvées, des souffrances allégées, des individus et des familles réconfortés par les possibilités d’interventions précoces et salvatrices. Ces initiatives, a-t-il aussi fait remarquer, témoignent de la vision claire, des engagements concrets des plus hautes autorités en faveur de l’amélioration continue de la santé des populations et des capacités de résilience de notre système de santé malgré les multiples défis du moment.

Il a, au passage, fait une mention spéciale au personnel soignant, particulièrement ceux dans les zones à fort défi sécuritaire pour le don de soi et le sacrifice consenti pour la continuité des services de santé. Il a, par la même occasion, attiré leur attention sur le fait que les acquis engrangés sont malheureusement « édulcorés » lorsqu’on commence à parler de gouvernance.

D’où le choix du thème du CASEM « Bonne gouvernance dans le secteur de la santé : enjeux et perspectives pour un système de santé performant, résilient et centré sur les besoins des populations ». Au cours de l’année 2025, foi du ministre de la santé, il s’agira de travailler à consolider les actions déjà mises en œuvre et ouvrir des perspectives qui seront certainement déclinées par le Premier ministre à l’occasion de sa Déclaration de politique générale (DPG).

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24

