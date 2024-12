Burkina Faso : Le lycée Charles Foyer de Ouahigouya lauréat du Grand prix national du civisme et de la citoyenneté

publicite

0 Partages Partager Twitter

Le lycée Charles Foyer de Ouahigouya est le super lauréat de la 2e édition du Grand Prix National de La Culture, du Civisme et de la Citoyenneté (GPNCI). C’était le jeudi 19 décembre 2024 à Ouagadougou. Organisé par l’association Woman Way, ce concours de civisme scolaire et universitaire se donne pour mission de sensibiliser et de récompenser les établissements en matière de civisme et citoyenneté.

La suite après cette publicité

Les rideaux sont tombés le jeudi 19 décembre 2024 sur la 2e édition du Grand Prix National du Civisme et de la Citoyenneté (GPNCI). Cette année, c’est le lycée Charles Foyer à Ouahigouya qui est reparti avec le trophée, une attestation de mérite, des documents, des ouvrages littéraires et une enveloppe.

Valentine Consuelo Sinaré, secrétaire permanente de l’association Woman Way, a expliqué aux élèves l’importance que revêt la culture du civisme.

Lire également 👉 Semaine nationale de la Citoyenneté : Ce sera du 02 au 06 octobre 2024

« Le civisme nous permet de vivre en paix. Quand on vit dans le civisme on peut réaliser véritablement une vie réussie. C’est une vie qui te permet d’être la solution aux problèmes de ta famille, d’être la solution aux problèmes de tes amis, d’être la solution aux problèmes de ton pays. Et si tu as des solutions aux problèmes de ton pays ça veut dire que tu contribues au développement de ton pays », a-t-elle déclaré.

Egalement, elle a exhorté aux élèves d’être des ambassadeurs afin de contribuer à la promotion du civisme et de la paix au Burkina Faso.

« Si vous arrivez dans un endroit où on fait de l’incivisme ne le faites pas au contraire essayez de conseiller les autres que vous rencontrez et eux aussi ils vont adopter de bonnes attitudes pour que ensemble on puisse faire régner la paix au Burkina Faso », a-t-elle poursuivi.

Le Président du jury, Gilbert Inoussa Kounkorgo, a indiqué que les établissements ont été jugés sur la base de critères rigoureux, évaluant à la fois leur engagement civique et l’excellence de leur formation.

« Si vous remarquez, les établissements qui ont été primés, non seulement sous les primes du civisme, ils sont au top. Mais également, ce sont les établissements qui ont fait leurs preuves en matière de qualité, en matière de bons résultats », a-t-il justifié.

En rappel, cette 2e édition du Grand Prix National du Civisme et de la Citoyenneté a vu la participation de toutes les régions du Burkina Faso. Rendez-vous est pris pour 2025 pour la 3e saison littéraire du Grand Prix National du Civisme et de la Citoyenneté (GPNCI).

Soumaïla MALO (stagiaire)

Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite