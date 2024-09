Semaine nationale de la Citoyenneté : Ce sera du 02 au 06 octobre 2024

publicite

La Semaine nationale de la Citoyenneté (SENAC) est prévue du 02 au 06 octobre 2024. C’est, entre autres, l’annonce faite par Harouna Kadio, Secrétaire Général (SG) du ministère de la justice et des droits humains, chargé des relations avec les institutions, ce mardi 24 septembre 2024, à l’occasion d’une conférence de presse à Ouagadougou.

Dans la dynamique de rappeler au Burkina Faso ses valeurs, le gouvernement burkinabè a institué les Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne (JEPPC). Pour la célébration de la deuxième phase de ces journées, le ministère de la justice et des droits humains, chargé des relations avec les institutions organise la Semaine nationale de la citoyenneté (SENAC) du 02 au 06 octobre 2024 à travers plusieurs activités.

« Il s’agit notamment de la coupe de la citoyenneté ; de l’attribution du prix du meilleur engagement citoyen ; de l’organisation d’un jeu concours sur le civisme en milieu scolaire ; de l’organisation de conférences sur le civisme et la participation citoyenne dans les écoles, les universités, les centres de formation professionnelle et les marchés et yaars dans toutes les régions du Burkina Faso », a cité Harouna Kadio, Secrétaire Général (SG) du ministère de la justice.

Innovations et objectif

A ces dernières, le SG a ajouté l’organisation d’une journée d’action citoyenne (salubrité, don de sang, appel à contribution), l’organisation de rencontres d’échange et de partage d’expérience avec les étoiles du Faso dans 3 universités du Burkina Faso, l’organisation d’un forum des clubs de citoyenneté et d’écologie des lycées et collèges de la ville de Ouagadougou, l’organisation de dialogue inter générationnel et la nuit des étoiles du Faso.

« La Journée des étoiles a été pensée pour célébrer nos personnalités qui se sont distinguées tout au long de cette année », a-t-il expliqué. Si le médaillé d’Or en triple saut, Hugues Fabrice Zango, a confirmé sa participation, l’on attend toujours du côté du comité d’organisation les confirmations de Diébédo Francis Kéré, lauréat du prix Pritzker d’architecture 2022 et de l’homme le plus fort du monde, Iron Biby…

L’objectif de ces activités, des dires de M. Kadio, c’est d’amener l’ensemble des citoyens à s’approprier les valeurs de citoyenneté burkinabè et à créer une dynamique de participation active à la consolidation des bases de la nation burkinabè.

« En effet, il s’agit de sensibiliser les citoyens sur les droits et les devoirs, de les amener à connaître les valeurs de la citoyenneté burkinabè ainsi que leur rôle et leur responsabilité dans la préservation de la paix et le renforcement de la cohésion sociale, de développer chez les citoyens des réflexes d’engagement patriotique et de participation citoyenne pour la défense de l’intérêt général, de mettre en exergue des référents types en matière d’engagement patriotique et de participation citoyenne, de raviver le sentiment d’appartenance à une même nation. », a-t-il expliqué.

Ces activités, a-t-il en outre fait savoir, sont organisées au profit de tous les citoyens du Burkina Faso et tous ceux qui y vivent. Elles concernent en particulier, a-t-il précisé, les élèves, les étudiants, les stagiaires des écoles professionnelles, les acteurs économiques, et les Organisations de la société civile (OSC) intervenant dans le domaine des droits humains et de la citoyenneté.

« Pour une nation forte et souveraine, ne trahissons pas la patrie » est le thème général retenu pour cette SENAC. Le dialogue intergénérationnel, quant à lui, se tiendra autour du thème du développement endogène. En rappel, la première phase des Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne a eu lieu du 26 au 09 avril 2024.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Saïbata GUIRO (Stagiaire)

Burkina 24

