Droits en santé sexuelle et reproductive : SOS Jeunesse et Défis outille 20 jeunes pour une participation inclusive

L’Organisation Non Gouvernementale SOS Jeunesse et Défis tient du 23 au 25 septembre 2024, la première édition des Universités d’été des droits en santé sexuelle et reproductive et changement climatique avec des jeunes à Tintilou. Renforcer le leadership et l’engagement des jeunes sur la gestion des connaissances dans le domaine de la santé de la reproduction, du changement climatique, de l’environnement et du genre, c’est l’objectif visé. Ce premier acte bénéficie de l’accompagnement de l’ambassade des Pays-Bas au Burkina Faso.

La première édition des Universités d’été des droits en santé sexuelle et reproductive et changement climatique avec les jeunes, organisées par l’ONG Sos Jeunesse et Défis regroupe vingt jeunes de 18 à 24 ans, issus de plusieurs régions du pays.

« Le travail que nous allons faire durant ces trois jours va permettre aux jeunes de pouvoir communiquer dans les domaines que sont la santé sexuelle et reproductive, le genre, l’environnement, le changement climatique et leur permettre d’être des leaders inspirants. Cela aussi va leur permettre de développer une confiance en soi. C’est aussi une opportunité pour chaque jeune de se questionner sur sa vision et sur ses objectifs de vie », a expliqué le directeur exécutif de SOS jeunesse et Défis, Harouna Ouédraogo.

Dr Ginette Hounkanrin est celle qui a été choisie pour parrainer cette édition. Pour elle, la thématique choisie répond réellement aux réalités sur lesquelles il convient véritablement de se pencher. « Les questions de droits en santé sexuelle et reproductive ont un rapport entre les enjeux liés aux inégalités du genre et aux changements climatiques. Si vous fouillez bien, vous verrez que le changement climatique est un élément qui durcit encore les liens avec la santé sexuelle et reproductive.

Et donc, ces questions doivent occuper une place importante dans les priorités de tout gouvernant qui a une vision pour son pays. Il est alors de bon ton que cette première édition organisée par une ONG à assise purement locale puisse porter ces enjeux et s’assurer que la jeune génération est outillée de sorte à ce que leur génie créateur puisse nous aider à avancer sur ces chantiers à équations multiples », a-t-elle argumenté.

Elle a continué dans son allocution en appuyant que l’activité aura l’avantage d’inciter les jeunes à se responsabiliser et à se donner qualitativement pour le bien de toute la nation.

« Si nous impliquons de manière effective les jeunes dans les prises de décision les concernant, ceci leur permet de proposer concrètement ce dont ils ont besoin pour s’épanouir, mais ceci leur permettra également d’être responsabilisés et cela les prépare à la prise de relai de qualité. Cette activité viendra sans doute orienter, guider et faciliter leur participation et contribution à une jeunesse responsable et de qualité », a ajouté Dr Ginette Hounkanrin.

Pour les participants, cette première édition des Universités d’été des droits en santé sexuelle et reproductive et changement climatique est une aubaine pour eux car elle leur permettra de renforcer leurs compétences en matière de droits en santé sexuelle et reproductive. Pour clore en beauté, un reboisement est prévu se tenir dans le village de Tintilou dans la commune de Komki Ipala.

Flora KARAMBIRI

Burkina 24

