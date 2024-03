Journées nationales d’Engagement Patriotique et de Participation Citoyenne (JEPPC) : 15 jours de réflexion sur les valeurs patriotiques

A l’occasion du lancement des journées nationales d’Engagement Patriotique et de Participation Citoyenne (JEPPC), le chef de l’Etat, le capitaine Ibrahim Traoré a adressé un message à la nation, le lundi 25 mars 2024.

Les premières Journées Nationales d’Engagement Patriotique et de Participation Citoyenne (JEPPC) débutent le 26 mars 2024 et s’étend sur 15 jours. A cet effet, le capitaine Ibrahim Traoré est revenu sur la nécessité de ces journées, dans son message adressé à la nation.

« C’est pour rendre hommage au père de la révolution le capitaine Thomas Sankara. On se souvient encore du 26 mars 1983, lorsque Thomas Sankara encore premier ministre de la Haute Volta prononçait donc ce discours où il se posait la question, qui sont les ennemis du peuple. Plus tard, le 2 octobre, il prononçait le discours d’orientation politique. Ces discours donc ont révélé le père de la révolution au peuple burkinabè et au monde entier. Voilà pourquoi ces dates ont été choisies », a rappelé le capitaine Ibrahim Traoré.

Durant 15 jours, le chef de l’Etat a indiqué que c’est le lieu pour que les Burkinabè puissent faire une introspection d’une part, et d’autre part poser des actes patriotiques, car dit-il « le combat qu’a mené le capitaine Thomas Sankara était un combat qui devrait permettre au Burkina Faso d’être libre, d’être souverain, d’être respecté, d’être indépendant ».

En outre, le capitaine Ibrahim Traoré, a précisé que ces journées sont également des moments de rendre hommages aux forces combattantes, notamment les FDS et VDP, qui tous les jours se battent pour défendre les couleurs de la nation.

En rappel, ces journées nationales d’Engagement Patriotique et de Participation Citoyenne (JEPPC) ont été adoptées en novembre 2023 par le Gouvernement. Elles sont célébrées le 26 mars et le 2 octobre de chaque année durant 15 jours.

