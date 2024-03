CAGEI : Séminaire international sur système comptable des entités à but non lucratif (SYCEBNL)/ session spéciale projets/ programme

Le Centre Africain d’Expertise en Gestion, Économie et Innovation (CAGEI) informe le public de la tenue d’une session spécialement Projets/programmes de formation sur le système comptable des entités à but non lucratif les 17,18 et 19 avril 2023 à Bobo-Dioulasso. Cette session est suivie d’une session générale, ouverte à tous les profils, à Ouagadougou du 22 au 24 avril 2024.

Contexte et justification

Après sa publication au Journal Officiel de l’OHADA le 22 février 2023, l’Acte uniforme instituant au Système comptable des entités à but non lucratif (SYCEBNL) est entré en vigueur dans l’espace OHADA depuis le 1er janvier 2024. Il a pour but de présenter les états financiers reflétant l’image fidèle de la situation financière, de la performance et des variations de la situation de trésorerie des entités à but non lucratif afin de répondre aux besoins des parties prenantes.

Ce référentiel comptable s’applique aux entités suivantes :

les associations,

les organisations religieuses,

les ordres professionnels et entités assimilées,

les projets de développement et assimilés.

Ce séminaire vise à réunir spécifiquement les acteurs de la chaine comptable et financière des projets/projets afin de traiter et maîtriser les spécificités du nouveau dispositif concernant leur domaine spécifique et discuter des difficultés particulières qu’ils rencontrent dans sa mise en œuvre.

Info/inscription session spéciale Projets/Programmes

Dépôt des dossiers : jusqu’au 15 avril 2024

Durée de la formation : 17-19 avril 2024 de 8h00 à 17h00

Lieu : Bobo Dioulasso

Télécharger les TRDs : https://lecagei.com/wp-content/uploads/2024/03/Tdr-sycebnl-projets_programmes.pdf

: Inscription : https://forms.gle/7SUPJhJ8a7viJJTx7

Info/inscription session générale

Dépôt des dossiers : jusqu’au 20 avril 2024

Durée de la formation : 22-24 avril 2024 de 8h00 à 17h00

Lieu : Ouagadougou/ Hotel Zumah à la ZAD

Télécharger les TRDs : https://lecagei.com/wp-content/uploads/2024/03/Tdr-sycebnl-Ouaga-bobo.pdf

: Inscription : https://forms.gle/UdzA9nVwU28xFZs47

Information

Info line 25 45 37 57

WhatsApp : +226 78398855

E- mail : [email protected]

[email protected]

Site web : www.lecagei.com

