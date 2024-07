Le club de tennis de table Le Fleuron tient un camp de vacances au profit des enfants

publicite

Le club de tennis de table Le fleuron tient un camp de vacances du 22 au 27 juillet 2024. L’objectif de ce camp est d’apprendre aux enfants à jouer au tennis de table. La cérémonie d’ouverture du camp s’est déroulée le lundi 22 juillet 2024.

80 enfants participent au camp de vacances du club de tennis de table le fleuron. Ce camp de vacances se tient du 22 au 27 juillet 2024 dans l’enceinte du lycée technique national Sangoulé Lamizana. « Quand on entend parler le plus souvent de camp de vacances, c’est pour ceux qui ont les moyens qui payent pour passer leurs vacances.

Mais à côté de ces enfants, il y en a qui n’ont même pas leurs parents pour les prendre en charge. Nous nous sommes dit que ces enfants sont des membres à part entière de la société. Ils ont des droits et il faut que nous travaillons à respecter cela », a souligné Rosine Kibora, présidente du club de tennis de table le fleuron, sur l’intérêt de ce camp de vacances. L’objectif, à l’écouter, est d’apprendre aux enfants à jouer au tennis de table.

De ce fait, pendant la semaine, ils pourront en effet pratiquer ce sport avec des encadreurs spécifiques et dans la soirée, faire des activités manuelles. « En organisant cette activité, nous avons voulu faire connaître à l’ensemble des usagers dans le monde du sport de savoir qu’il y a un club qui existe pour les former soit en loisir », s’est prononcé Rosine Kibora.

Selon elle, la pratique de ce sport a plusieurs avantages. « C’est un sport qui maintient. C’est un sport qui vous permet de développer des réflexes que d’aucuns n’ont pas. Ça vous permet également de bouger, de travailler le cœur et de le pratiquer jusqu’à un âge avancé », a fait savoir la présidente du club de tennis de table le fleuron.

« C’est un sport qui peut se pratiquer pendant plusieurs années et c’est pour cela que j’ai voulu apprendre. Je veux juste connaître, pratiquer et apprendre à d’autres personnes comment on joue le tennis de table », a salué Janelle Tiendrébéogo, participante à ce camp de vacances du club de tennis de table le fleuron.

Karim Démé, point focal de la République Populaire de Chine au Burkina Faso, tout en saluant cette initiative, dit espérer qu’au terme de ce camp de vacances se dégagera des futurs stars de ce sport.

Djemal Saddam El Abdallah SIBA

Burkina 24

