CASEM Santé 2024 : La performance globale de l’année 2023 satisfaisante (Ministre)

Le ministère de la santé et de l’hygiène publique a tenu le lundi 20 mai 2024, sa première session du conseil d’administration du secteur ministériel (CASEM). Cette première session de l’année 2024 invite à réfléchir sur le thème « Quelle stratégie pour une optimisation de la performance des structures dans l’atteinte des objectifs du département ? ».

Explorer des stratégies adaptées afin de garantir le succès des initiatives entreprises, prendre de décision et d’orientation, c’est l’objectif fixé par le département en charge de la santé en organisant son premier conseil d’administration.

Ce CASEM servira en outre de cadre pour relever les défis tels l’opérationnalisation des instances du plan national de développement sanitaire(PNDS) 2021-2030, l’alignement des partenaires techniques et financier (PTF) sur les priorités du département.

Concrètement, selon Dr Robert Lucien Jean Claude Kargougou, ministre en charge de la santé, l’objectif visé par ce CASEM, est d’examiner et d’approuver en premier lieu le bilan du plan d’action de l’année 2023, ainsi que le plan d’action de 2024 et en deuxième lieu de passer en revue le rapport d’évaluation des performances des différentes structures relevant du ministère avec une évaluation totale de 147 structures.

« Ce cadre de prise de décisions et d’orientation du département de la santé et de l’hygiène publique nous permet d’échanger avec toutes les parties prenantes du système de santé », dit-il. Le ministre affirme qu’il y a une amélioration des montants alloués au cours des 3 ans soit 480,244 milliards de Francs CFA alloués pour la réalisation de l’ensemble des activités en 2023 contre plus de 355,382 Francs CFA en 2022 et de plus de de 3110,679 milliards de Francs CFA en 2021.

Pour lui, les dépenses de plus de 305.869 milliards de Francs CFA en 2022 soit un taux d’absorption de 86,47% en 2023 contre 86,07% en 2022 et 92,65% en 2021 montre une amélioration des montants alloués au cours de 3 ans avec un taux d’absorption resté constant sur les deux dernières années.

«Les différentes activités de secteur ministériel ont été exécutées en 2023 dans un contexte particulièrement difficile marqué par une situation sécuritaire et humanitaire délétère et la survenance de maladies épidémiques telles que la dengue et le paludisme dont les effets ont impacté les performances de notre secteur(…) Malgré ce contexte très difficile, le départements de la santé et de l’hygiène publique à travers le secteur de la planification a entrepris des actions qui ont contribué à l’atteinte de résultats appréciables » confie-t-il.

Toujours selon le ministre, ces résultats satisfaisants ont été constatés dans la construction d’importantes infrastructures de santé mis en œuvre dans les hôpitaux de la dispensation individuelle nominative(DIN) sans oublier la pratique de la gratuité de soins chez les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans qui se poursuivent.

En ce qui concerne les soins d’urgence et la continuité des services, des soins de bases et de nutrition au profit des populations affectées par le terrorisme et les déplacés internes(PDI), Dr Lucien Jean Claude Kargougou laisse entendre qu’il y a eu le renforcement des soins de santé communautaire à travers le recrutement et le déploiement des VN-ASBC dans les zones à fort défi sécuritaire où le gouvernement s’est fortement impliqué dans le financement des intrants nutritionnels.

Le ministre en charge de la santé informe que 12.585 activités sont planifiées par l’ensemble des structures du département dont le montant prévisionnel pour la mise en œuvre de ses activités est de 571,214 milliards de Francs CFA.

Pour lui, la performance globale de 2023 est satisfaisante avec une efficacité de 85,06% une efficience de 4,05% et une gouvernance de 86,89%. Cette gouvernance est en hausse par rapport à celle de de 2022 qui était de 64%. Le ministre a exhorté les partenaires techniques et financiers qui les accompagnent à davantage plus d’efforts pour le financement de ces activités.

Saly OUATTARA

Burkina 24

