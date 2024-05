Le groupe United Bank for Africa (UBA) célèbre son 75e anniversaire

publicite

0 Partages Partager Twitter

United Bank for Africa (UBA) célèbre ses 75 ans d’existence cette année. À l’occasion de cette commémoration, il s’est tenu un point de presse depuis Lagos, et retransmis en ligne, le lundi 20 mai 2024. Cette rencontre a officiellement marqué le début des festivités.

La suite après cette publicité

1949-2024, cela fait exactement 75 ans que United Bank for Africa (UBA) existe dans le paysage des banques. Présent aujourd’hui dans quatre continents, le groupe UBA opère dans 24 pays. D’année en année, la banque a gravi des échelons et continue de faire ses preuves.

Pendant 75 ans, l’institution financière qu’est la UBA a engrangé des acquis. Des actions ont donc été posées sur l’ensemble de ses zones d’interventions, à en croire Oliver Alawuba, Directeur général du groupe UBA.

« UBA est également la première banque à lancer un chat Borg multilingue »

« UBA est la seule banque d’Afrique Subsaharienne à acquérir une licence de banque de dépôt aux Etats Unis. UBA est la première banque au Nigeria à installer un terminal GAB. Grace à notre engagement en faveur de la jeunesse, UBA est la première banque à construire un amphi théâtre dans une Université, à l’université de Lagos. UBA est la première banque à introduire une plateforme de banque mobile au Nigeria. UBA est également la première banque à lancer un chat Borg multilingue appelée LEO au Nigeria et à travers le monde », a-t-il cité avec allégresse.

Ces actions faut-il le préciser sont les fruits des efforts conjugués des clients, et aussi des travailleurs de cette institution. Pour une belle commémoration de ce 75e anniversaire, le Directeur général du groupe UBA a fait un clin d’œil à tous ceux qui ont mis du sien, pour bâtir l’édifice qu’est la UBA aujourd’hui.

« Pendant que nous honorons les anciens dirigeants de UBA, nous reconnaissons également les présents dirigeants et tous ceux qui vont arriver pour continuer de construire UBA. Permettez-moi de célébrer les membres du conseil et des comités exécutifs dans différents pays pour pousser les frontières de UBA », a lancé Oliver Alawuba.

« Plus de 45 millions de clients… »

L’ensemble de ces actions posées ont fait de la UBA l’une des institutions financières les plus puissantes de l’Afrique et même ailleurs, selon ses responsables. En 75 ans d’existence, elle compte plus de 45 millions de clients.

Chose qui prouve une fois de plus que UBA est une banque de fort gabarit. Pour être arrivé à ce niveau, le personnel de la banque avoue faire de la bonne gestion des clients son cheval de bataille. En ce sens, chaque année, les clients de la banque sont mis en valeur, à travers le Customer day.

Nonobstant ces grandes réalisations, la banque n’entend pas croiser les doigts. Elle nourrit de grandes ambitions. « Nos ambitions sont très claires, c’est d’être un modèle pour les entreprises africaines », a lâché le DG du groupe UBA. Et pour y parvenir, elle se place comme la banque qui existe pour les entreprises africaines, à travers des gestes qu’elle pose en faveur des petites et moyennes entreprises.

« La banque compte 25 agences au Burkina Faso »

Par ailleurs, il faut retenir qu’en termes de contribution financière, UBA Burkina est le 3e contributeur du groupe UBA en 2023 avec 11 milliards de profit, et ambitionne atteindre 57 milliards en fin 2024. La banque compte 25 agences au Burkina Faso, un parc de 41 Guichets Automatiques de Billets (GAB) et 63 Terminaux de Paiement Electronique (TPE).

Pour graver cette 75e commémoration dans les esprits, plusieurs activités seront menées. La première est la célébration de la journée de l’Afrique, prévue le 24 mai 2024. In fine, ce 75e anniversaire sera célébré tout le long de l’année 2024.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite