Football : Issa Kaboré en partance pour Wrexham
publicite
Le latéral burkinabè Issa Kaboré, 24 ans, va se trouver un point de chute dans les derniers jours du mercato. Le Burkinabè, sociétaire de Manchester City est en partance pour Wrexham, en deuxième division au « Pays de Galles », rapporte Ben Jacobs, commentateur sportif, journaliste et animateur d’événements avec plus de 15 ans d’expérience dans le secteur.
Lire aussi 👉🏿Manchester City prêt à transférer Issa Kaboré
Après quatre journées de championnat, Wrexham est 15e du championnat avec une victoire, un match nul et deux défaites.
@burkina_24 Brama Traoré justifie le choix de Issa Kaboré malgré son manque de temps de jeu #issakabore #football #footballtiktok #burkinatiktok🇧🇫🇧🇫🇧🇫❤️ #faso #sinformersurtiktok #burkinatiktok #burkinafaso🇧🇫 #capitaineibrahimtraoré #ib ♬ son original – Burkina24
Issa Kaboré est sociétaire de Manchester City depuis janvier 2020. Depuis, le Burkinabè a été prêté dans plusieurs clubs comme Lorient, Marseille, Benfica, Lutton Town, le Werder Brême.
❤️ Invitation
Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine
Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine
Restez connectés pour toutes les dernières informations !
Restez connectés pour toutes les dernières informations !