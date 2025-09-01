Football : Issa Kaboré en partance pour Wrexham

publicite

0 Partages Partager Twitter

Le latéral burkinabè Issa Kaboré, 24 ans, va se trouver un point de chute dans les derniers jours du mercato. Le Burkinabè, sociétaire de Manchester City est en partance pour Wrexham, en deuxième division au « Pays de Galles », rapporte Ben Jacobs, commentateur sportif, journaliste et animateur d’événements avec plus de 15 ans d’expérience dans le secteur.

Lire aussi 👉🏿 Manchester City prêt à transférer Issa Kaboré

Après quatre journées de championnat, Wrexham est 15e du championnat avec une victoire, un match nul et deux défaites.

Issa Kaboré est sociétaire de Manchester City depuis janvier 2020. Depuis, le Burkinabè a été prêté dans plusieurs clubs comme Lorient, Marseille, Benfica, Lutton Town, le Werder Brême.