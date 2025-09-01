Hommage à Alain Christophe Traoré, dit « Alino Faso » : Une journée de souvenirs et de football

Abdoul Gani Barry Envoyer un courriel il y a 20 secondes
0 Temps de lecture 1 minute
publicite

Des amis d’Alain Christophe Traoré, plus connu sous le nom d’Alino Faso, ont organisé une journée d’hommage en sa mémoire, le dimanche 31 août 2025, au lycée de la Jeunesse à Ouagadougou. Au programme : des matchs de gala et des moments de recueillement.

« Alino Faso est une figure très connue dans le social », « Il a laissé un vide dans nos vies », « C’est un exemple pour moi »… Ces témoignages, recueillis auprès de ses proches, amis et connaissances, résonnent encore, aussi bien lors de l’accueil de sa dépouille à l’aéroport que lors de son inhumation au cimetière municipal de Gounghin.

Dans la continuité de cet élan, ses amis ont voulu lui rendre un hommage particulier à travers l’une de ses passions : le football. En effet, ses compagnons de terrain du lycée de la Jeunesse ont organisé un gala de Maracaña, réunissant plusieurs équipes improvisées pour l’occasion.

Lire aussi 👉🏿Affaire Alino Faso : Une autopsie a été réalisée le 19 août 2025 (Procureur)

« Nous avons tenu à organiser ce petit tournoi de Maracaña pour rendre un vibrant hommage à Alain Traoré, communément appelé Alino. C’est sur ce terrain qu’il passait une grande partie de sa vie. Tous les dimanches, il venait ici.

On avait même créé un club, Dimanche Foot Jeunesse (DFB). Ce tournoi est une manière de se souvenir de lui et de célébrer la mémoire de celui qui mérite pleinement cet hommage », a expliqué Seydou Traoré, l’un de ses proches.

La journée s’est poursuivie par des moments de convivialité autour d’un pot, ainsi qu’une collecte de fonds au profit de sa famille.

❤️ Invitation

Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Burkina 24 Suivre la chaine


Restez connectés pour toutes les dernières informations !

Abdoul Gani Barry Envoyer un courriel il y a 20 secondes
0 Temps de lecture 1 minute
Photo de Abdoul Gani Barry

Abdoul Gani Barry

Articles similaires

Issa KABORÉ

Football : Issa Kaboré en partance pour Wrexham

il y a 11 minutes

Les orpailleurs du Ganzourgou s’engagent pour Faso Mêbo avec un don de 400 tonnes de ciment

il y a 17 minutes

Communiqué | DGI : Contrôle des parcelles non mises en valeur : les équipes techniques en tournée à partir du 1er juillet 2025

il y a 2 heures

Éliminatoires Coupe du monde 2026 | Burkina Faso Vs Égypte : Entre ferveur et polémique sur les prix des tickets

il y a 23 heures

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page