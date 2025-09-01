Hommage à Alain Christophe Traoré, dit « Alino Faso » : Une journée de souvenirs et de football

Des amis d’Alain Christophe Traoré, plus connu sous le nom d’Alino Faso, ont organisé une journée d’hommage en sa mémoire, le dimanche 31 août 2025, au lycée de la Jeunesse à Ouagadougou. Au programme : des matchs de gala et des moments de recueillement.

« Alino Faso est une figure très connue dans le social », « Il a laissé un vide dans nos vies », « C’est un exemple pour moi »… Ces témoignages, recueillis auprès de ses proches, amis et connaissances, résonnent encore, aussi bien lors de l’accueil de sa dépouille à l’aéroport que lors de son inhumation au cimetière municipal de Gounghin.

Dans la continuité de cet élan, ses amis ont voulu lui rendre un hommage particulier à travers l’une de ses passions : le football. En effet, ses compagnons de terrain du lycée de la Jeunesse ont organisé un gala de Maracaña, réunissant plusieurs équipes improvisées pour l’occasion.

« Nous avons tenu à organiser ce petit tournoi de Maracaña pour rendre un vibrant hommage à Alain Traoré, communément appelé Alino. C’est sur ce terrain qu’il passait une grande partie de sa vie. Tous les dimanches, il venait ici.

On avait même créé un club, Dimanche Foot Jeunesse (DFB). Ce tournoi est une manière de se souvenir de lui et de célébrer la mémoire de celui qui mérite pleinement cet hommage », a expliqué Seydou Traoré, l’un de ses proches.

La journée s’est poursuivie par des moments de convivialité autour d’un pot, ainsi qu’une collecte de fonds au profit de sa famille.