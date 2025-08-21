Manchester City prêt à transférer Issa Kaboré
Le club de Manchester City veut transférer l’international burkinabè Issa Kaboré, 24 ans, selon une publication de Ben Jacob. Wolverhampton (deuxième division anglaise) est l’un des clubs les plus intéressés par le profil du footballeur burkinabè.
En France, l’Olympique Lyonnais où étaient déjà passés Bakary Koné et Bertrand Traoré sont aussi intéressés. En Allemagne, le club de Hambourg qui s’était aussi intéressé au profil du Burkinabè n’a pas continuer les discussions.
Racheté par Manchester City à Malines en 2020, Issa Kaboré a été prêté à plusieurs reprises à Troyes, Marseille (France), Lutton Town (Angleterre), Benfica (Portugal) et au Werder Brême (Allemagne).
