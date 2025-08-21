SITARAIL | Renforcement du parc matériel: Encore six (6) wagons RENFE pour SITARAIL

Webmaster B24 Envoyer un courriel il y a 7 secondes
0 Moins d’une minute
publicite

SITARAIL poursuit allègrement et indubitablement le renforcement de son parc de matériel Remorqué avec la réception, dans la nuit du 15 au 16 août 2025, de six(6) nouveaux wagons plateaux Renfe de 60 tonnes (dont 46 tonnes de charge utile), après les deux précédemment reçus le 13 mai 2025.

Acquis auprès de l’espagnol RENFE pour environ 60 millions de FCFA l’unité, ces wagons sont destinés à accroître l’offre de transport de SITARAIL pour répondre plus efficacement aux demandes de ses clients.

Ces six (6) wagons portent à douze (12) le nombre de wagons RENFE en renfort au matériel Remorqué; SITARAIL restant toujours dans l’attente de plus d’une quarantaine de wagons sur les soixante wagons attendus au titre de l’année 2025.

❤️ Invitation

Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Burkina 24 Suivre la chaine


Restez connectés pour toutes les dernières informations !

Webmaster B24 Envoyer un courriel il y a 7 secondes
0 Moins d’une minute
Photo de Webmaster B24

Webmaster B24

Articles similaires

Manchester City prêt à transférer Issa Kaboré

il y a 31 minutes

Championnats nationaux : Voici les vainqueurs chez les juniors et les espoirs

il y a 35 minutes

Faso Mêbo : Coris Bourse fait un don de 50 tonnes de ciment

il y a 3 heures
Armée Burkina, Gendarmerie Nationale

Foutouri : Plus de 100 terroristes neutralisés, deux cerveaux abattus

il y a 4 heures

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Bouton retour en haut de la page