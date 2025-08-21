SITARAIL | Renforcement du parc matériel: Encore six (6) wagons RENFE pour SITARAIL

publicite

SITARAIL poursuit allègrement et indubitablement le renforcement de son parc de matériel Remorqué avec la réception, dans la nuit du 15 au 16 août 2025, de six(6) nouveaux wagons plateaux Renfe de 60 tonnes (dont 46 tonnes de charge utile), après les deux précédemment reçus le 13 mai 2025.

Acquis auprès de l’espagnol RENFE pour environ 60 millions de FCFA l’unité, ces wagons sont destinés à accroître l’offre de transport de SITARAIL pour répondre plus efficacement aux demandes de ses clients.

Ces six (6) wagons portent à douze (12) le nombre de wagons RENFE en renfort au matériel Remorqué; SITARAIL restant toujours dans l’attente de plus d’une quarantaine de wagons sur les soixante wagons attendus au titre de l’année 2025.