Téléphonie : Google passe à l’attaque avec le Pixel 10

publicite

0 Partages Partager Twitter

Google a dévoilé ce mardi sa nouvelle gamme Pixel 10, composée de quatre modèles qui ambitionnent de rivaliser directement avec les géants Apple et Samsung. Fidèle à sa stratégie, le géant californien mise sur des innovations technologiques marquantes, tout en conservant un prix de départ inchangé par rapport au Pixel 9 (1 099 $).

Le lancement est particulièrement axé sur le Canada, l’un des rares marchés où Google occupe une solide troisième place derrière Apple et Samsung. Ailleurs, ses parts sont davantage diluées par la concurrence chinoise.

La gamme comprend le Pixel 10, le Pixel 10 Pro, le Pixel 10 XL, ainsi qu’un Pixel 10 Pro Fold, modèle pliable doté d’un écran central de 8 pouces résistant aux intempéries (norme IP68), une première pour la marque.

Le pari de l’IA et de la puissance

Au cœur de ces nouveautés : la puce Tensor G5, gravée en 3 nanomètres par TSMC. Elle promet des performances accrues, une meilleure autonomie (jusqu’à 30 heures), et une intégration renforcée des outils d’intelligence artificielle.

Parmi les fonctionnalités inédites, Magic Cue anticipe les besoins de l’utilisateur en proposant des actions contextuelles, comme afficher automatiquement les tarifs d’Air Canada lors d’un appel.

Les appareils sont conçus avec des matériaux résistants, dont le verre Gorilla Glass Victus 2, et bénéficient de 7 ans de mises à jour Android et sécurité. Un nouveau connecteur magnétique, Pixelsnap, rend les Pixel compatibles avec la recharge sans fil Qi2, offrant une interopérabilité avec les chargeurs MagSafe d’Apple.

Lire également 👉 Google se lance dans la téléphonie mobile aux Etats-Unis

Google offre un an d’abonnement à sa suite Google AI (Gemini Pro, NotebookLM, Veo 3, etc.) pour tout achat d’un Pixel 10. Un processus simplifié de transfert de données, même depuis un iPhone, est également mis en avant.

Écosystème connecté

Aux côtés des téléphones, Google a présenté la Pixel Watch 4, plus lumineuse et dotée d’une connectivité satellite en cas d’urgence, ainsi que les Pixel Buds 2a, des écouteurs d’entrée de gamme équipés d’une réduction active du bruit et d’un accès rapide à l’assistant vocal Gemini.

Source : la presse ca