Championnats nationaux : Voici les vainqueurs chez les juniors et les espoirs

publicite

0 Partages Partager Twitter

Le plateau de Yéguéré, l’Ecole nouvelle, le Stade Wobi et l’espace Dafra ont accueilli les championnats nationaux de basketball à Bobo-Dioulasso. Pendant trois jours, les différents clubs ont disputé 49 matchs pour couronner Ouagadougou Basketball Club (OBC) chez les juniors filles, Académie Basketball Club de Bobo (ABC-B) chez les juniors garçons, AS Douanes chez les espoirs dames et AS SONABHY chez les espoirs hommes.

Lors de la première finale, Ouagadougou basketball Club (OBC) a déjoué les pronostics en battant l’AS Douanes (79-64). Menées à la pause (32-31), les Ouagalaises, réduites à seulement six joueuses et privées de banc, ont trouvé les ressources pour inverser le cours du match. Wendpouiré Fabiola Melvine Ouédraogo, avec plus de vingt point, a porté son équipe vers la victoire.

Logiquement, elle été élue MVP du match. Autour d’elle, Bénoite Guigma a régné dans la raquette tandis que Malika Wachilatou Sawadogo et Vanessa S. Adélaïde Ouédraogo ont multiplié les coups d’éclat. L’OBC termine invaincue et s’adjuge un titre arraché avec panache. Dans cette catégorie, l’ASTBC occupe la 3e place tandis que AOLA a pris la quatrième place.

Chez les juniors garçons, Académie Basketball Club de Bobo (ABC-B) a offert au public bobolais une prestation solide pour s’imposer face à l’OBC (60-48). Le match est longtemps resté équilibré avant que le trio Pascal Lalba-Imad Ouédraogo-Alain Zongo ne fasse la différence dans le dernier quart-temps. Invaincu du début à la fin de la compétition, l’ABC-B confirme son statut de place forte du basketball junior. Tampouy Lakers (3e) et l’AS Douanes complètent le classement.

L’ABC-B et l’AS Douanes vainqueurs chez les espoirs

Au niveau des espoirs, l’AS Douanes a pris la revanche des petites sœurs. Opposés à l’ABC-B en laissant aucune chance à leurs adversaires (50-40). Mariam Sanon, a fait parler sa rigueur défensive et son sens du collectif et est désigné MVP. NGB est troisième devant AS NOVIS.

Chez les espoirs hommes, l’AS SONABHY opposée à l’Archer d’or de Ouagadougou s’est adjugé le titre de champion. Après un premier quart-temps dominé par les Archers, les Pétroliers ont accéléré dans la deuxième mi-temps grâce à un Alassane Ouédraogo virevoltant, élu MVP du match.

Solides et collectifs, ils s’imposent 62-51 et décrochent le titre de champion national 2025, terminant invaincus. L’équipe d’ADESIF est troisième du championnat devant l’USFRAN.

En tout, 17 clubs issus de Ouagadougou, Bobo Dioulasso, Tenkodogo, Koudougou et Gaoua ont pris part à ces phases finales.