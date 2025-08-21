IN MEMORIA : KAMBIRE Sié Vincent
« Le temps passe, mais notre amour pour toi demeure, immuable, éternel » !
KAMBIRE Sié Vincent
22 Août 2024 – 22 Août 2025
Voilà (01) un an qu’il a plu au Seigneur de la vie de rappeler à lui son serviteur KAMBIRE Sié Vincent.
En ce premier anniversaire, la famille KAMBIRE et DIARRA, leurs démembrements et alliés, la veuve Marie Chantal Haoua et les enfants prient tous ceux qui l’ont connu et aimé d’avoir une pensée pieuse pour lui.
Ils vous informent que des messes commémoratives seront dites pour le repos de son âme, le vendredi 22 août, dans les paroisses Cathédrale Notre Dame de l’Immaculée Conception de Ouagadougou (13h 00mn), Saint Camille (5h 30 mn et 18h 30mn) et Sainte Trinité de Zagtouli (5h 45 mn).
UNION DE PRIERES !!!
❤️ Invitation
