Faso Mêbo : Coris Bourse fait un don de 50 tonnes de ciment

Le mercredi 20 août 2025, Coris Bourse a apporté une contribution à l’initiative présidentielle Faso Mêbo avec un don de 50 tonnes de ciment. Ce geste, loin d’être une simple transaction commerciale, symbolise un partenariat entre le secteur privé et les efforts de l’État pour l’autonomisation du pays.

Ce geste s’inscrit dans la responsabilité sociale de l’entreprise à soutenir les efforts du gouvernement dans le développement national.

Hermann Traoré, le Directeur Général de Coris bourse a expliqué les raisons de cette contribution. A l’entendre, cette action répond à l’appel du Président du Faso. L’initiative Faso Mêbo, lancée pour mobiliser les énergies et les ressources nationales, vise notamment à embellir les villes et à renforcer l’autonomie du Burkina Faso.

Pour le Directeur général, Hermann Traoré, la démarche de Coris Bourse se devait de répondre à l’appel présidentiel. « Coris bourse est une entreprise citoyenne présente au Burkina Faso, il a entendu l’appel du président, et se devait de répondre à cette initiative que nous saluons, nous marquons tout notre accord et toute notre adhésion », a-t-il indiqué.

Le don de ciment est aussi un appel à la mobilisation collective. Le Directeur général a exhorté ses compatriotes à se joindre à l’effort national, tout en insistant sur l’importance de l’autonomie du pays.

« Car cette initiative vise l’embellissement de nos villes mais également à montrer notre souveraineté, à prendre nous-mêmes en charge notre développement de façon endogène », a-t-il déclaré.

Cette vision du développement autocentré est au cœur de la contribution de l’entreprise Coris Bourse, qui souhaite inspirer d’autres acteurs à suivre son exemple.

Hermann Traoré a précisé que l’engagement de Coris Bourse est continu. Il a rappelé que l’entreprise contribue au développement du pays par ses activités.

« Coris bourse est engagée dans le développement du pays, engagé en termes de levée de fonds à travers ses activités de société de gestion et d’intermédiation. Donc à notre façon, nous contribuons à Faso Mêbo tous les jours », a-t-il fait entendre.

Hermann Traoré a également invité la population burkinabè et la diaspora burkinabè à participer à cette «valeureuse action». Coris Bourse est une Société de Gestion et d’Intermédiation (SGI) du Groupe Coris, spécialisée dans la gestion d’actifs et l’intermédiation boursière en Afrique de l’Ouest. Elle a été créée en 2010.

