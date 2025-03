Coris Bourse célèbre une performance inédite et renforce ses liens avec ses partenaires investisseurs

Coris Bourse, Société de Gestion et d’Intermédiation (SGI) de référence sur le marché financier régional de l’Union Économique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA), a organisé une rencontre avec ses partenaires institutionnels majeurs pour dresser le bilan de l’année 2024 et partager les perspectives du marché financier régional. C’était le jeudi 6 mars 2025, à Ouagadougou.

Cette rencontre a permis de renforcer le dialogue avec les partenaires institutionnels, de partager une analyse approfondie du marché financier régional et de mettre en avant les opportunités offertes par l’investissement en Bourse, notamment dans le domaine de la finance islamique.

De ce rendez-vous, nombreux points ont été abordés. « Le contexte macroéconomique international et régional avec les éléments principaux à noter. Les performances du marché financier régional de l’UEMOA. Les actualités de Coris Bourse, avec notamment les offres de formation à l’endroit de ses clients institutionnels ».

Selon Hermann Traoré, directeur général de Coris Bourse, « depuis 2021, Coris Bourse a conquis et conserve sa place de leader incontesté du marché en termes de volume d’actifs en conservation, ce qui témoigne de la confiance des investisseurs et du dynamisme avec lequel les opérations de levées de fonds sont conduites ».

Dans un environnement économique sous-régional dynamique, marqué par un taux de croissance solide de 6 % et une inflation maîtrisée à 3,6 %, Coris Bourse a enregistré des résultats remarquables en 2024. Ce contexte favorable a également profité à la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), qui a affiché une performance exceptionnelle.

Le Directeur Général de Coris Bourse a souligné que les résultats de la SGI sont le fruit d’une conjoncture économique favorable dans la région. La croissance soutenue et la maîtrise de l’inflation ont créé un climat de confiance pour les investisseurs et les entreprises.

Cette dynamique économique, a-t-il ajouté, s’est traduite par une performance remarquable de la BRVM, qui a terminé l’année 2024 en tant que 7e meilleure bourse africaine. De plus, avec une capitalisation boursière atteignant 10 000 milliards de francs CFA, la BRVM se hisse au 5e rang des bourses africaines en termes de capitalisation.

Selon les données de la Direction Centrale/BRVM, présentées par Lydie Bonkian/Kambou, Directrice des Opérations et des Marchés de Coris Bourse, le marché financier primaire sous-régional a permis de mobiliser 1 862 milliards de francs CFA en 2024. Bien que ce chiffre soit en légère baisse par rapport aux 2 114 milliards de francs CFA levés en 2023, il témoigne de la capacité de la région à attirer les investissements, a-t-elle notifié.

Parlant des perspectives pour l’année à venir, elles s’annoncent prometteuses, avec une augmentation attendue du nombre et de la variété des opérations d’emprunt. Et pour arriver à des résultats significatifs, de nombreuses actions sont prévues, le reprofilage de dettes, le Gender Bonds (obligations genre), les Fonds Communs de Titrisation de Créances (FCTC), le SUKUK (instruments financiers islamiques).

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

