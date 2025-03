Burkina Faso : SONAR IARD lance « SONAR Auto Express » pour une indemnisation des sinistres auto en 24 heures

publicite

Le groupe SONAR IARD a inauguré un nouveau centre, baptisé « SONAR Auto Express », dédié au traitement accéléré des sinistres matériels automobiles. Ce lancement, qui s’est déroulé le jeudi 06 mars 2025 à Ouagadougou, marque une étape importante dans l’engagement de SONAR Assurances à offrir un service client toujours plus performant.

Désormais, les clients de SONAR Assurances peuvent bénéficier d’une indemnisation en un temps record de 24 heures en cas de sinistre automobile. Cette prouesse est rendue possible grâce à la création du centre spécialisé baptisé « SONAR Auto Express », idéalement situé sur l’avenue Kwame Nkrumah, face au feu de l’aéroport international de Ouagadougou.

Selon Jean-Marie Vianney Beyi, Directeur Général Adjoint de SONAR Assurances IARD, cette initiative témoigne de la volonté de l’entreprise de garantir une réponse rapide et des solutions adaptées aux besoins de sa clientèle.

« Avec SONAR Auto Express, nos assurés bénéficient d’une prise en charge rapide et efficace pour les sinistres n’excédant pas 500 000 FCFA, d’une transparence totale dans le traitement des dossiers et d’une déclaration simplifiée via notre plateforme numérique www.my.sonar.bf », a-t-il précisé.

« Dans un monde où la rapidité et l’efficacité sont essentielles, nous sommes conscients que la gestion des sinistres peut être une source de stress pour nos assurés. Grâce à notre équipe professionnelle et à des outils technologiques performants, nous sommes en mesure d’accélérer le traitement des demandes d’indemnisation, tout en maintenant un service de qualité », a ajouté M. Beyi.

« Notre mission est claire : simplifier le processus d’indemnisation, réduire les délais de traitement et apporter un soutien sans faille à nos clients lorsqu’ils en ont le plus besoin », a-t-il souligné.

Le Directeur Général Adjoint a également précisé qu’avec « SONAR Auto Express », tout assuré ayant souscrit aux garanties « Bris de glaces », « Incendie » ou « Dommages tous accidents » bénéficie d’une assistance efficace en cas d’accident, à condition que le devis n’excède pas 500 000 FCFA.

« L’assistance consistera en la remise d’un bon de réparation ou en une prise en charge directe dans nos garages partenaires. Pour les montants supérieurs à 500 000 FCFA, un processus spécifique est mis en place au siège de SONAR IARD pour un traitement diligent des dossiers », a-t-il insisté.

