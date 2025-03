Burkina Faso : Le paquet de sucre de la SN SOSUCO est vendu à 800 FCFA à Ouaga et à Bobo, et 825 FCFA dans les autres localités

Le gouvernement burkinabè à travers le ministère en charge du commerce a procédé, ce lundi 10 mars 2025, à Ouagadougou, au lancement officiel de la commercialisation en détail du sucre de la SN SOSUCO dans les boutiques témoins mises en place par ledit ministère.

Les consommateurs commençaient à se plaindre non seulement parce que le sucre de la SN SOSUCO était devenu rare mais également le prix avait grimpé. Le paquet du sucre en carreaux se négociait à 1000 chez certains commerçants qui en détenaient.

Le lancement la commercialisation en détail dans les boutiques témoins en cette période de forte demande due aux jeûnes musulman et catholique à travers le territoire national, ce jour, est un ouf de soulagement pour les consommateurs burkinabè.

«Nous avons instruit la SN SOSUCO de procéder à des dépôts de stocks dans les différents démembrements du ministère de l’industrie, du commerce et de l’artisanat dans les régions. Mais au futur dans les lieux de stockage en lien avec les autorités régionales et provinciales dans les autres contrées du Burkina Faso pour que le sucre soit accessible au prix fixé par le gouvernement », a confié Serge Poda, ministre en charge du commerce.

Il a précisé que chaque citoyen a droit à 10 kilos à savoir 5 kilos du sucre en «morceaux» et 5 kilos de sucre «granulé». Le prix du paquet du sucre en carreaux est de 800 FCFA et 650 pour le sucre granulé à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso, a indiqué le ministre en charge du commerce.

«Afin que tout le monde puisse avoir la chance d’avoir une quantité de ce produit important pour servir aux besoins spécialement en ces moments importants du jeûne», a-t-il souligné. Tout citoyen doit présenter sa CNIB au comptoir au moment de l’achat, a fait savoir Serge Poda.

Insistant sur le prix, le ministre Poda a signalé que dans les autres régions et provinces, il y aura un ajout lié aux différentes opérations de manutention et de transport. «Et je crois que dans nos calculs qu’on a fait, il y a un maximum de 25 FCFA qui va s’ajouter à ce prix réglementaire pour rendre ce produit disponible dans toutes les régions du Burkina Faso », a-t-il dit.

Outres, ces points de vente érigés par l’administration, le ministre en charge du commerce a informé que la SN SOSUCO a procédé depuis le mois de janvier à l’approvisionnement des grossistes à travers le territoire national. «Je voudrais saisir cette opportunité pour lancer un appel vibrant à tous les grossistes, les demi-grossistes et les détaillants de procéder très rapidement à la mise en vente du sucre SN SOSUCO», a-t-il appelé tout en dénonçant les attitudes de rétention de stock pour créer une pression sur les prix.

«Nos structures de contrôle sont en alerte, procéderont à la vérification des magasins de stockage des grossistes, des demi-grossistes et vérifieront au niveau des étales chez les détaillants pour se rassurer que le sucre produit par la SN SOSUCO suit les circuits normaux de distribution», a-t-il insisté

Le citoyen Mahamadi Ouédraogo a été le premier à acheter 10 kilos de sucre qui lui ont été vendus par le ministre du commerce conformément à la réglementation. Il a, en effet, acheté 5 kilos de sucre en carreaux et 5 kilos de sucre granulé. Il s’est dit satisfait du prix. «Ça vaut mieux qu’auparavant. C’est moins cher par rapport aux boutiques. Dans le quartier souvent c’était à 1000», a-t-il déclaré.

En rappel, les boutiques témoins à Ouagadougou se situent au SIAO, à la maison de l’entreprise et sur l’avenue Kwamé N’krumah.

Willy SAGBE

Aurelle KIENDREBEOGO (Stagiaire)

Burkina 24

