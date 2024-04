Burkina Faso : Sonar Assurances se digitalise davantage

publicite

Sonar Assurances a procédé au lancement officiel de sa nouvelle plateforme digitale dénommée « MySONAR », dans la soirée du vendredi 19 avril 2024 à Ouagadougou.

Désormais, il est possible de souscrire à un produit de Sonar Assurances, de payer ses primes, sans se déplacer. Cela est possible grâce à la nouvelle plateforme digitale lancée par SONAR Assurances pour répondre aux besoins du moment et faciliter l’accessibilité des services d’assurances par tous et en tous lieux.

« Nous avons conçu MySONAR en gardant à l’esprit les besoins changeants de nos clients et les exigences d’un monde de plus en plus numérique. La sécurité et la confidentialité des données ont été minutieusement prises en compte dans le développement de cette plateforme, car nous comprenons l’importance cruciale de protéger les informations de nos clients », a expliqué Jean Marie Vianney Beyi, Directeur général adjoint (DGA) de SONAR IARD.

Il a rassuré que cette plateforme a fait l’objet d’un audit approfondi de sécurité, mené par des experts indépendants. « Cet audit garantit que toutes les données de nos clients sont protégées avec les plus hauts standards de sécurité », a-t-il certifié.

Pour un début, il convient de préciser que ce sont jusqu’à onze produits de SONAR Assurances qui sont ouverts à la souscription en ligne par les éventuels clients. La plateforme, à en croire le DGA de SONAR IARD, centralise les offres d’assurances et permet aux clients de souscrire en ligne, de gérer leurs contrats et de payer leurs primes en toute simplicité et toute sécurité par mobile money, Visa et Mastercard. Selon ses dires, MySONAR incarne une vision de l’assurance du futur où la technologie est au service de la satisfaction client.

La souscription au produits et services de SONAR Assurances, le paiement des primes d’assurances, la consultation de contrats, le suivi des dossiers d’indemnisation/prestation, la consultation des informations sur les produits d’assurance, la consultation des agences du réseau SONAR, la consultation du réseau des prestataires de santé SONAR, un espace où les clients peuvent consulter leurs contrats, de contacter les équipes de la SONAR, de demander un rendez-vous, de discuter de façon instantanée, d’effectuer une simulation sont entre autres les fonctionnalités disponibles sur MySONAR.

La plateforme MySONAR offre aussi la possibilité d’interagir avec les équipes techniques de SONAR ASSURANCES via le tchat box ou par WhatsApp. La plateforme est accessible sur le web via le lien https://my.sonar.bf. La version mobile est gratuite, accessible et téléchargeable via Play store.

Flora KARAMBIRI

Burkina 24

