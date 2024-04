Ouagadougou : Le Mouvement Le Faso D’abord sensibilise des populations sur la sécurité routière et l’installation anarchique des boutiques à Samandin

publicite

0 Partages Partager Twitter

Le Mouvement Le Faso D’Abord a marqué son accord à l’appel des autorités de la transition concernant l’instauration des journées d’engagement patriotique et de participation citoyenne dont la première édition s’est tenue du 26 mars au 9 avril 2024. Pour ce faire, le mouvement a mené, ce lundi 22 avril 2024, des activités de sensibilisation sur la sécurité routière et l’occupation du domaine public notamment l’installation anarchique des boutiques à Samandin, un quartier de Ouagadougou.

La suite après cette publicité

Les membres du Mouvement Le Faso D’abord sensibilisent des populations à Samandin sur la sécurité routière et l’installation anarchique des boutiques. C’est une façon pour le mouvement d’entreprendre en différé des activités entrant dans le cadre de la première édition des journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne.

Serge Alain Dipama, membre du mouvement patriotique Le Faso D’Abord, a laissé entendre qu’ils ont voulu par cette activité marquer leur accord à l’appel du gouvernement concernant les activités des journées d’engagement patriotique et de participation citoyenne.

« Nous avons deux activités ce matin. La première consiste à faire une sensibilisation sur l’occupation du domaine public et vous savez que l’occupation anarchique du domaine public entraîne des inconvénients. Et notre sensibilisation portera sur cela afin d’amener les usagers à prendre attache avec les autorités pour avoir des informations pour pouvoir occuper le domaine public », a-t-il mentionné.

Il a ajouté que leur deuxième activité de sensibilisation va concerner la sécurité routière. Pour cette activité, ils ont pour cible, les Jeunes. Sur ce, a-t-il dit, ils vont aller également dans les écoles afin de toucher plus de monde . « Et si possible même, nous allons essayer de prendre des codes de route pour sensibiliser les élèves sur la sécurité routière. Nous constatons aujourd’hui que beaucoup d’élèves ignorent la sécurité routière, ce qui provoque des accidents», a-t-il laissé entendre.

Selon lui, le nombre d’accidents de route chaque année est très élevé d’où le sens même de leur sortie pour pouvoir apporter leur touche à l’édifice afin d’essayer «d’atténuer le nombre d’accidents de circulation».

Selon le président de ce mouvement, Hayouba Ouattara, au-delà de ce qu’ils vont faire au cours de cette journée, le but de leur activité est de contribuer à la promotion du patriotisme, du civisme et de la cohésion sociale. «Chacun en ce qui le concerne, où qu’il soit, doit pouvoir faire quelque chose pour notre pays dans ces périodes de grand banditisme autrement appelé terrorisme», a-t-il invité.

En rappel, le Mouvement Patriotique Le Faso D’Abord s’est donné pour objectif de promouvoir le patriotisme, la citoyenneté, de veiller à la cohésion sociale et le vivre ensemble, de soutenir la transition, les FDS et VDP dans leurs missions régaliennes afin que le Burkina Faso puisse recouvrer sa sécurité, la quiétude, la stabilité et que les déplacés internes puissent regagner leurs localités respectives.

Écouter l’article

Invitation Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour l'intérêt que vous portez à notre média. Vous pouvez désormais suivre notre chaîne WhatsApp en cliquant sur : Suivre la chaine

Restez connectés pour toutes les dernières informations !



❤️

publicite