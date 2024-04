Eau et assainissement : Le FNEA ouvre ses portes pour trois jours de réflexions à Ouagadougou

publicite

La 4ème édition du Forum National de l’Eau et de l’Assainissement (FNEA) a ouvert ses portes, ce lundi 22 avril 2024, à Ouagadougou précisément dans la salle des conférences de Ouaga 2000. Trois jours durant, soit jusqu’au 24 avril 2024, plus de 500 participants vont discuter des solutions idoines pour la gestion adéquate de l’eau et la préservation de l’environnement au Burkina Faso. Ces réflexions se tiennent sous le thème « Eau : Facteur de Résilience, de Paix et de Développement ».

La 10ème édition du Forum mondial de l’eau se tiendra, à Bali (Indonésie) du 18 au 25 mai 2024 sous le thème « L’eau pour une prospérité partagée ». En prélude à cet événement, le gouvernement burkinabè tient la 4ème édition du Forum National de l’Eau et de l’Assainissement (FNEA), a Ouagadougou.

L’objectif est d’assurer la mobilisation citoyenne et populaire, au-delà du cercle restreint des professionnels et décideurs ainsi que le dialogue multi-acteurs autour des enjeux de l’eau et de l’assainissement au Burkina Faso.

Le thème retenu pour cette édition est « Eau : Facteur de Résilience, de Paix et de Développement ». A travers ce thème, le ministère en charge de l’assainissement veut réunir l’ensemble des parties prenantes du domaine de l’eau et de l’assainissement, pour discuter des problématiques du secteur et de proposer des solutions, selon le ministre en charge de l’eau, Roger Baro.

« Le plat de résistance ça sera la bataille de l’eau. Le forum est très important et nous comptons sur les participants. Pour les ressources qui existent, elles sont biens utilisées mais elles sont en deçà des attentes. C’est pourquoi des instructions sont données pour le barrage de de Bougouriba et de Ouessa. Nous estimons que les échanges qui vont sortir de ce forum vont donner des instructions très claires», a fait savoir le ministre.

Parlant de l’assainissement, le ministre a rappelé la nécessité de changer de paradigme pour sa meilleure gestion. « Pour la question de l’assainissement il faut inverser les choses. On ne va plus passer tout le temps à informer les gens de changer de comportements.

On doit mettre à leur disposition des infrastructures d’assainissement. Cela passe par la mise en place des stations de traitement des déchets. Avec cela, les gens vont changer de comportements parce qu’il y a les infrastructures», a indiqué le ministre.

A l’ouverture de cette édition, le Chef de l’Etat, le capitaine Ibrahim Traoré, a été désigné haut patron de la cérémonie. Il s’est fait représenter par le porte-parole du gouvernement, Jean Emmanuel Ouédraogo. Celui-ci a indiqué qu’il faut également capitaliser sur les savoir-faire endogènes pour trouver des solutions à la gestion de l’eau. « Dans les stands on a vu beaucoup de technicités. L’enjeu aujourd’hui c’est d’assurer une bonne coordination de toutes ces interventions pour qu’on aille tous dans le même sens», a-t-il fait savoir.

C’est un cadre qui prévoit réunir environ 500 personnes pour parler de l’eau et de l’assainissement. Ce secteur est soutenu par la Banque Mondiale au Burkina Faso. Dans son discours Ousmane Kolie, au nom du représentant résident de la Banque Mondiale, a insisté sur la nécessité de travailler ensemble pour que la question de l’eau potable soit une réalité.

