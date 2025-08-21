Foutouri : Plus de 100 terroristes neutralisés, deux cerveaux abattus

publicite

0 Partages Partager Twitter

Les Forces combattantes basées à Foutouri, dans l’Est du Burkina Faso, ont infligé le mercredi 20 août une lourde défaite à des groupes armés terroristes. Plus de 100 assaillants, dont deux hauts responsables, ont été neutralisés au cours d’une attaque de grande envergure.

Aux premières heures de la matinée, environ 600 terroristes ont lancé des assauts répétés contre le détachement militaire de Foutouri, espérant semer la terreur et prendre le contrôle de la base. Mais la riposte des Forces combattantes a été immédiate et décisive.

Dès l’entame de l’offensive, les patriotes ont réussi à abattre un drone kamikaze et ses munitions, avant de contenir l’ennemi. Face à la puissance de feu et à la détermination des troupes, de nombreux assaillants, dont leurs chefs de file, sont tombés.

Le bilan fait état d’une centaine de terroristes neutralisés, plusieurs autres blessés et une importante saisie d’armes de guerre, notamment des fusils d’assaut, des mitrailleuses PKM et des motos.

Parmi les individus mis hors d’état de nuire figurent deux figures de premier plan :

Abdoul Bâdre, maître coranique, chargé de l’endoctrinement des nouvelles recrues et des sacrifices rituels visant à galvaniser les combattants.

Abou Souleymane, considéré comme l’un des cerveaux les plus influents de la mouvance terroriste. Il cumulait des responsabilités stratégiques, allant de la gestion des otages et des permissions de combattants à l’approvisionnement logistique et financier des groupes armés.

La neutralisation de ces deux leaders constitue un coup dur pour l’organisation terroriste dans la région.

La victoire de Foutouri illustre une nouvelle fois la détermination des Forces combattantes à défendre l’intégrité du territoire, à assurer la sécurité des populations et à restaurer la paix et la cohésion nationale.

Source : Agence d’information du Burkina (AIB)