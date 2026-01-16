Innovations médicales et souveraineté sanitaire : Le CHU de Tengandogo tient ses premières Journées scientifiques

Du 15 au 17 janvier 2026, le Centre hospitalier universitaire (CHU) de Tengandogo organise la première édition de ses Journées scientifiques. Ces journées sont placées sous le thème « Innovations médicales et souveraineté du Burkina Faso ».

C’est parti pour les premières Journées scientifiques du CHU de Tengandogo. Conférences, ateliers, tables rondes et bien d’autres activités rythmeront ces trois jours de réflexions et de partages.

Selon Lin Somda, directeur général du CHU de Tengandogo, ces journées ne constituent pas un aboutissement, mais plutôt le point de départ d’une tradition que l’institution entend pérenniser pour le bien-être des patients et le renforcement des compétences du personnel soignant.

«Nous les voulons une tradition d’echanges, de controverses fécondes et de partages utiles de savoirs. Elles sont le revêt de formidables progrès accomplis souvent dans des conditions exigeantes par les femmes et les hommes dévoués de ce CHU», a-t-il relevé.

Poursuivant, il a souligné que ces dernières années, le CHU de Tengandogo a réalisé des prouesses ayant repoussé les frontières de l’impossible dans le domaine sanitaire burkinabè. Il a notamment cité «la chirurgie de la transplantation rénale œuvrant une ère nouvelle pour les patients en insuffisance rénale phase terminale».

Prenant la parole au nom du PDG du groupe Coris Holding, parrain de ces journées scientifiques, le président de la Fondation, Emmanuel Sawadogo affirmé que le thème choisi pour ces journées, «Innovations medicales et souveraineté du Burkina Faso», traduit la volonté des autorités burkinabè de bâtir une véritable souveraineté sanitaire fondée sur un socle solide d’innovations médicales.

«Ce défi ambitieux et novateur est porteur d’espérance, il permettra de réduire, voire d’éliminer le recours aux évacuations sanitaires tout en optimisant l’utilisation de nos ressources financières au bénéfice du système de santé national», a-t-il soutenu.

Par ailleurs, il a annoncé l’octroi d’une subvention exceptionnelle de 200 millions de francs CFA par la Fondation Coris au CHU de Tengandogo, destinée à la prise en charge des soins des personnes vulnérables.

«Ce soutien vise à alléger la souffrance des populations les plus fragiles et à renforcer l’accès équitable aux soins en cohérence avec notre conviction profonde que la santé est un droit fondamental et un pilier du développement», a-t-il ajouté.

Dr Robert Lucien Kargougou, ministre en charge de la Santé, a indiqué que le thème de ces journées s’inscrit dans la vision stratégique du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, qui a fait de la souveraineté du Burkina Faso un axe majeur de son action. «La vision du est de réduire drastiquement les évacuations sanitaires hors de notre pays», a-t-il rappelé.

Tout en saluant les prouesses réalisées par les équipes médicales du CHU de Tengandogo, le ministre a exhorté les acteurs à préserver et à consolider ces acquis. «Ainsi je vous invite à plus d’abnégation, d’audace, de résilience dans ce contexte que nous vivons. Et comme je le dis souvent, les attentes des Burkinabè en matière de santé sont nombreuses et légitimes», a-t-il lancé.

Abordant la question de l’intelligence artificielle, le ministre de la Santé a noté qu’elle constitue un outil indispensable dans le domaine sanitaire. «Pour en profiter pleinement, encore faudrait-il en cerner tous les contours. C’est pourquoi l’intelligence artificielle comme instrument indispensable à l’innovation dans le domaine de la santé occupera une place de choix et a été au centre de la conférence inaugurale», a-t-il conclu.

