Santé mentale : La méditation améliore le fonctionnement du cerveau, révèle une étude canadienne

Une étude internationale dirigée par l’Université de Montréal (UdeM) révèle que la méditation optimise le fonctionnement du cerveau en plaçant l’esprit dans un état dit de « criticalité ». Cette recherche, menée auprès de moines bouddhistes experts, met en lumière les mécanismes par lesquels la méditation améliore la flexibilité cognitive et la santé mentale.

Pilotée par le professeur Karim Jerbi, du département de psychologie de l’UdeM, l’étude s’appuie sur un concept issu de la physique statistique à savoir la criticalité cérébrale. Il s’agit d’un état d’équilibre dynamique dans lequel le cerveau se situe précisément entre le chaos et l’ordre.

Selon les chercheurs, ce « juste milieu » permet au système nerveux de fonctionner de manière optimale. Il favorise notamment une meilleure capacité de traitement de l’information, d’apprentissage et d’adaptation aux stimuli extérieurs.

Pour parvenir à ces conclusions, l’équipe de recherche, en collaboration avec des scientifiques italiens, a étudié une douzaine de moines bouddhistes du monastère Santacittarama, tous dotés d’une pratique intensive de la méditation, totalisant en moyenne plus de 15 000 heures d’entraînement.

Les chercheurs ont utilisé la magnétoencéphalographie (MEG), une technologie permettant de mesurer les champs magnétiques produits par l’activité neuronale, combinée à des outils d’intelligence artificielle. Deux types de méditation ont été analysés. Il s’agit de la méditation samatha, axée sur le calme et la stabilisation de l’esprit ; et la méditation vipassana, centrée sur l’observation attentive du moment présent.

Le professeur Jerbi explique que l’étude de pratiquants experts permet de mieux observer certains mécanismes cérébraux, à l’image de l’analyse d’athlètes de haut niveau pour comprendre la physiologie humaine.

Au-delà de l’optimisation des performances cognitives, la méditation favorise une plus grande flexibilité cérébrale, aux effets directs sur la santé mentale. Elle permet notamment de réduire l’activité des circuits neuronaux impliqués dans la rumination, ces pensées négatives répétitives fréquemment associées à la dépression.

La pratique régulière améliore également l’autorégulation émotionnelle, facilitant le passage d’une tâche à l’autre et une meilleure mémorisation des informations au quotidien.

Une pratique accessible à tous

Faut-il être moine pour en ressentir les bienfaits ? Selon le professeur Jerbi, la réponse est non. Bien que les effets soient plus prononcés chez les experts, la méditation reste accessible à tous, à condition d’y consacrer du temps et de la régularité.

Il compare la méditation à une véritable « gymnastique du cerveau », qui doit s’inscrire dans une hygiène de vie saine et équilibrée, sans excès ni recherche de performance extrême.

Source : La Presse Ca