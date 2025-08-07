Un exploit chirurgical mondial : Une tumeur de la colonne vertébrale retirée par l’orbite d’une jeune femme

publicite

Dans une prouesse médicale sans précédent, une équipe de neurochirurgiens du Centre médical de l’Université du Maryland (UMMC) a réussi à retirer une tumeur maligne de la colonne vertébrale d’une patiente de 19 ans en utilisant son orbite oculaire comme point d’accès. Il s’agit de la première fois que l’approche transorbitale est employée pour une telle opération.

La patiente, Karla Flores, souffrait d’un chordome, une tumeur osseuse rare qui se développe le long de la colonne vertébrale. La tumeur, qui enveloppait sa colonne vertébrale et sa moelle épinière, se situait juste sous la base du crâne. Le Dr Mohamed AM Labib, neurochirurgien à l’UMMC, a expliqué que tenter d’accéder à la tumeur par l’arrière aurait pu causer des dommages irréversibles à la moelle épinière.

En passant par l’orbite, l’équipe a pu créer un « immense couloir chirurgical » permettant d’atteindre la tumeur en ligne droite, évitant ainsi des structures vitales comme la trompe d’Eustache, la veine jugulaire et l’artère carotide interne.

Outre la tumeur à la colonne vertébrale, Karla Flores présentait également un important chordome entourant son tronc cérébral. Pour le retirer, elle a subi plusieurs interventions chirurgicales : une craniotomie pour accéder à une partie de la tumeur et une approche nasale (endonasale) pour le reste. Les chirurgies transorbitale et endonasale ont toutes deux utilisé un endoscope, un instrument fin équipé d’une caméra, pour une navigation précise.

L’équipe médicale qui a pris en charge Karla était multidisciplinaire, comprenant des experts en neurochirurgie, chirurgie de la base du crâne, chirurgie plastique faciale et radio-oncologie. Selon le Dr Andrea M. Hebert, une spécialiste de la tête et du cou ayant participé aux interventions, cette approche à 360 degrés est essentielle pour traiter des tumeurs aussi complexes et potentiellement mortelles.

Karla Flores, aujourd’hui âgée de 20 ans, ne présente aucun signe de cancer après ses trois opérations et une radiothérapie par protons. Bien qu’elle ait encore des difficultés à bouger son œil gauche, le Dr Labib se dit « heureux que, grâce à une équipe multidisciplinaire très coordonnée, elle ait obtenu un résultat aussi positif ». Pour stabiliser sa colonne vertébrale, elle a également subi une fusion des vertèbres C1 et C2.

L’innovation chirurgicale du Dr Labib, qu’il a baptisée « la troisième narine » dans une publication de 2023, a été développée au laboratoire de l’UMSOM et démontrée sur des cadavres, ce qui a permis de sauver la vie de cette jeune femme. L’équipe du Dr Kalpesh T. Vakharia, chirurgien plasticien, a joué un rôle crucial en s’assurant que l’intervention ne laisserait aucune cicatrice externe.

Karla, qui envisage de faire des études de manucure, a salué le professionnalisme et l’empathie de l’équipe médicale. « J’ai été tellement soulagée de rencontrer le Dr Labib et l’équipe du Centre médical de l’Université du Maryland. Ils m’ont écoutée et prise au sérieux », a-t-elle relevé.

