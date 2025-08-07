Burkina Faso : Un milliard de FCFA pour dynamiser la culture et le tourisme

La ville de Gaoua a accueilli ce mercredi le lancement régional de la campagne d’information sur les lignes directrices et les outils de financement du Fonds de Développement Culturel et Touristique (FDCT). Cette initiative s’inscrit dans le cadre de l’appel à projets conjoint 2025, fruit d’un partenariat stratégique entre le FDCT et la Coopération Suisse.

La cérémonie a réuni un parterre d’acteurs culturels et touristiques, d’autorités administratives, et de partenaires techniques. Fiohan Caryne Traoré/Béni, Directrice Générale du FDCT a souligné l’importance stratégique de la culture et du tourisme comme « leviers de résilience, de relance économique, et de cohésion sociale » pour le Burkina Faso.

Yacouba Lingani, représentant le gouverneur de la région, a renchéri, que cette mobilisation « témoigne de l’intérêt croissant que vous portez à la culture et au tourisme, mais également de votre volonté de contribuer activement à la transformation structurelle de ces secteurs ». Il a également insisté sur le rôle central des industries culturelles et créatives dans la « résilience économique, le vivre-ensemble et l’épanouissement de nos communautés ».

L’appel à projets conjoint 2025 : Une enveloppe d’un milliard de FCFA

L’appel à projets 2025 s’inscrit dans la mise en œuvre du Plan stratégique de développement 2024-2028 du FDCT. Il constitue la première phase du Programme d’Appui au Développement des Initiatives Culturelles (PADIC), fruit du partenariat entre le Gouvernement burkinabè et la Coopération Suisse.

Une enveloppe globale d’un Milliard 27 millions de FCFA est allouée pour soutenir des projets structurants et à fort impact dans les domaines de la culture et du tourisme. Ce dispositif financier se distingue par sa double approche combinant des subventions et des crédits (prêts ordinaires et avances sur recettes), permettant de mieux s’adapter aux profils variés des porteurs de projets. Les guichets de crédits restent d’ailleurs ouverts en permanence tout au long de l’année.

L’appel à projets met un accent particulier sur plusieurs dimensions clés à savoir l’innovation artistique et entrepreneuriale, l’ancrage territorial et la valorisation des ressources locales, la création d’emplois durables et la professionnalisation, l’inclusion sociale, notamment des jeunes, des femmes et des personnes en situation de handicap, la consolidation du vivre-ensemble à travers la culture et le tourisme, et l’invitation à soumettre des projets solides.

Les deux orateurs ont vivement encouragé les opérateurs culturels et touristiques à « s’approprier pleinement ce dispositif de financement ». Ils les ont exhortés à soumettre des « propositions solides, bien structurées et pertinentes », en respectant les critères d’éligibilité et les lignes directrices afin d’optimiser leurs chances de bénéficier des appuis du FDCT.

Depuis sa création en 2016, le FDCT s’est engagé, avec le soutien du Gouvernement burkinabè et de partenaires comme la Coopération Suisse, à accompagner les acteurs culturels et touristiques. Ses appuis visent à consolider les acquis des initiatives locales, structurer les chaînes de valeur culturelles et touristiques, et stimuler la créativité et le développement des entreprises du secteur. Le FDCT se positionne ainsi comme un « levier stratégique d’investissement culturel et touristique ».