L’IPDC et l’IP-RELIS, deux initiatives présidentielles pour un Burkina Faso plus compétitif !

Dans le cadre de l’atelier d’information au profit des journalistes, communicateurs et influenceurs sur les initiatives présidentielles, débuté ce mercredi 6 août 2025, à Bobo-Dioulasso, dans la région du Guiriko, il est prévu une série de communications.

Après la communication inaugurale sur le Bureau national des grands projets du Burkina (BN-GPB), les journalistes, communicateurs et influenceurs ont suivi une communication sur l’Initiative présidentielle pour le développement communautaire (IPDC).

Dominique Konombo, Coordonnateur national de l’Initiative présidentielle pour le développement communautaire (IPDC), faisant savoir l’objectif global de l’initiative présidentielle

Dominique Konombo, Coordonnateur national de l’initiative, a fait savoir qu’elle a été adoptée en Conseil des ministres en 2023 et a pour objectif général, d’améliorer les conditions et le cadre de vie des populations burkinabè à travers la réalisation d’infrastructures socio-économiques par la mobilisation et la participation communautaire.

L’IPDC, a-t-il aussi indiqué, comprend trois composantes. « La composante 1, la réalisation et la réhabilitation des infrastructures socio-économiques prioritaires ; la composante 2, l’amélioration du cadre de vie et préservation de l’environnement ; et la composante 3, le renforcement des capacités des communautés de base », a-t-il cité.

Initiative présidentielle pour la Relève sportive (IP-RELIS)

Pascal Ouédraogo, Expert au BN-GPB, afin de présenter l’Initiative présidentielle pour la Relève sportive (IP-RELIS) et faire comprendre son fondement, est parti d’un contexte général, celui en liant avec certaines difficultés rencontrées au niveau du sport burkinabè.

A la conclusion de ce contexte général et au regard de ce que le sport représente, il a fait savoir la nécessité d’une implication nationale. C’est ainsi, a-t-il poursuivi, qu’au plus haut sommet de l’Etat burkinabè il a été pensé l’IP-RELIS à travers la vision du Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré.

Une vue des participants à l’atelier

L’objectif général de l’IP-RELIS, comme l’a fait entendre Pascal Ouédraogo, c’est de contribuer à la création des conditions favorables pour l’éclosion de la relève et la promotion de l’élite sportive au Burkina Faso. L’IP-RELIS, de ses dires, c’est deux composantes à savoir la construction d’infrastructures sportives modernes, et l’équipement et le renforcement des capacités des infrastructures sportives existantes.

A l’occasion, il a rappelé quelques infrastructures principalement prévues. Il s’agit de la construction de 13 académies modernes de sport dans 13 régions du pays ; de la construction de 12 centres de formation ; de la construction d’un (1) stade olympique de 20 000 places à Ouagadougou ; de la construction de 2 stades olympiques de 15 000 places à Bobo-Dioulasso et à Koudougou ; de la construction de 4 stades olympiques de 10 000 places dans 4 autres chefs-lieux de région. Tous ces projets, a-t-il précisé, sont envisagés en plus des rénovations d’infrastructures prévues.

