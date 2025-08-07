Burkina Faso : L’IPEQ, une initiative présidentielle pour réduire les inégalités d’accès à l’éducation

Atelier d'information au profit du monde de la communication burkinabè sur les Initiatives présidentielles
Au second jour de l’atelier d’information des journalistes, communicateurs et influenceurs sur les initiatives présidentielles, ce jeudi 7 août 2025, à Bobo-Dioulasso, dans la région du Guiriko, les participants ont premièrement assisté à une communication sur l’Initiative présidentielle pour une éducation de qualité pour tous (IPEQ). 

Pascal Ouédraogo, Expert au Bureau national des grands projets du Burkina (BN-GPB), communicateur, a fait savoir que l’Initiative présidentielle pour une éducation de qualité pour tous (IPEQ) a été adoptée en Conseil des ministres du 20 juin 2024 et par décret présidentiel du 23 juillet 2024. Tout comme les cinq autres initiatives, l’IPEQ a une durée de mise en œuvre de 5 ans.

Pascal Ouédraogo, Expert au Bureau national des grands projets du Burkina (BN-GPB), communicateur, présentant l’IPEQ

L’objectif poursuivi par l’IPEQ, a indiqué le communicateur, est l’amélioration de l’accès et des conditions de vie et de travail dans tous les secteurs de l’éducation. « Construire une école utile à la nation et où les enfants s’épanouissent avec des approches innovantes qui les préparent aux métiers de demain, mais aussi à la contribution à l’édification d’un Burkina Faso prospère et où il fait bon vivre pour tous ». Telle est la vision de l’IPEQ, selon Pascal Ouédraogo.

Plan d’actions de l’IPEQ, volet supérieur

L’IPEQ, a en outre informé l’expert au BN-GPB, poursuit des objectifs stratégiques à savoir changer la forme habituelle des écoles par la construction des édifices à niveau regroupant plusieurs ordres d’enseignement afin de faciliter l’enseignement civique et patriotique ; mettre les Universités aux normes par la construction d’amphithéâtres équipés, de cités universitaires et l’amélioration du cadre de vie et de travail des acteurs du monde éducatif ; valoriser la recherche scientifique pour booster la production et l’expertise locale ; et réduire les inégalités d’accès à l’éducation par une démarche inclusive qui prend en compte tous les enfants du Burkina Faso.

Lire aussi 👉🏿 L’IPDC et l’IP-RELIS, deux initiatives présidentielles pour un Burkina Faso plus compétitif !

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24

