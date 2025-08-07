Burkina Faso : L’IPEQ, une initiative présidentielle pour réduire les inégalités d’accès à l’éducation

publicite

Au second jour de l’atelier d’information des journalistes, communicateurs et influenceurs sur les initiatives présidentielles, ce jeudi 7 août 2025, à Bobo-Dioulasso, dans la région du Guiriko, les participants ont premièrement assisté à une communication sur l’Initiative présidentielle pour une éducation de qualité pour tous (IPEQ).

Pascal Ouédraogo, Expert au Bureau national des grands projets du Burkina (BN-GPB), communicateur, a fait savoir que l’Initiative présidentielle pour une éducation de qualité pour tous (IPEQ) a été adoptée en Conseil des ministres du 20 juin 2024 et par décret présidentiel du 23 juillet 2024. Tout comme les cinq autres initiatives, l’IPEQ a une durée de mise en œuvre de 5 ans.

L’objectif poursuivi par l’IPEQ, a indiqué le communicateur, est l’amélioration de l’accès et des conditions de vie et de travail dans tous les secteurs de l’éducation. « Construire une école utile à la nation et où les enfants s’épanouissent avec des approches innovantes qui les préparent aux métiers de demain, mais aussi à la contribution à l’édification d’un Burkina Faso prospère et où il fait bon vivre pour tous ». Telle est la vision de l’IPEQ, selon Pascal Ouédraogo.

L’IPEQ, a en outre informé l’expert au BN-GPB, poursuit des objectifs stratégiques à savoir changer la forme habituelle des écoles par la construction des édifices à niveau regroupant plusieurs ordres d’enseignement afin de faciliter l’enseignement civique et patriotique ; mettre les Universités aux normes par la construction d’amphithéâtres équipés, de cités universitaires et l’amélioration du cadre de vie et de travail des acteurs du monde éducatif ; valoriser la recherche scientifique pour booster la production et l’expertise locale ; et réduire les inégalités d’accès à l’éducation par une démarche inclusive qui prend en compte tous les enfants du Burkina Faso.

Tambi Serge Pacôme ZONGO

Burkina 24