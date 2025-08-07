Burkina Faso : Lancement de la 2e édition des « Brave Awards »

publicite

Les membres de SOS Jeunesse et Défis ont annoncé, le mercredi 6 août 2025 à Ouagadougou, le lancement de la deuxième édition des Brave Awards. Cette initiative a pour objectif de récompenser l’engagement des jeunes dans divers domaines tels que la santé sexuelle et reproductive, l’entrepreneuriat, l’éducation, ainsi que la paix et la cohésion sociale.

Après le succès de la première édition, saluée par les partenaires et les bénéficiaires, cette nouvelle phase vise à consolider les acquis et à dynamiser le mouvement initié en 2024.

« Brave Awards est une tribune qui permet de mettre en lumière les efforts et les initiatives courageuses portées par des jeunes leaders au service de leur communauté », a expliqué Étienne Kouda, responsable de la communication chez SOS Jeunesse et Défis.

Il a précisé que l’organisation souhaite mobiliser davantage de jeunes et d’organisations, à Ouagadougou comme dans le reste du pays, afin de diffuser l’information plus largement et d’attirer de nouvelles candidatures. « Nous sommes dans une perspective de pouvoir mobiliser autant que nous pouvons, que ce soit les organisations qui sont à Ouaga ou hors de Ouaga, pour que ces jeunes puissent porter l’information plus loin », a-t-il ajouté.

Pour cette édition, un comité pluridisciplinaire de neuf membres a été mis en place pour garantir la transparence dans le processus de sélection des lauréats. Il est composé de représentants des ministères concernés, de mentors, de jeunes bénéficiaires, ainsi que de partenaires comme Planned Parenthood Global, principal soutien financier de l’initiative.

« Nous avons décidé d’accompagner cette initiative car nous constatons que les jeunes mènent pas mal d’activité es et très souvent, ces jeunes ne sont pas récompensés ni mis en valeur. C’est une façon pour nous de les aider à valoriser leur efforts », a déclaré Moukaïlou Ouédraogo, représentant de PP Global au Burkina Faso.

Fidèle Kaboré née Kantiono, représentante du ministère de la Jeunesse, des Sports et de l’Emploi, était également présente à la conférence. Elle a salué cette initiative et a réaffirmé le soutien des autorités. « Techniquement, le ministère accompagne l’initiative depuis le début jusqu’à cette deuxième édition. C’est une initiative louée par les premiers responsables, car SOS JD fait ce que parfois le ministère n’arrive pas à faire. Elle contribue à ce que le ministère joue pleinement son rôle auprès des jeunes », a-t-elle indiqué.

Les jeunes âgés de 15 à 24 ans, qu’ils soient scolarisés, non scolarisés ou déplacés internes, sont invités à soumettre leurs candidatures via un formulaire Google Form entre le 6 et le 15 août 2025. La sélection aura lieu du 11 au 17 août, et les résultats seront annoncés le 20 août. La cérémonie de remise des prix se tiendra le 28 août 2025.

En mettant en valeur des parcours inspirants, les Brave Awards visent à créer une dynamique nationale d’émulation, à encourager l’émergence de solutions innovantes et à renforcer l’autonomisation des jeunes par des actions concrètes et visibles.

Aurelle KIENDREBEOGO (Stagiaire)

