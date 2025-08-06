Mali : Abdoulaye Diop reçu par Nicolas Maduro

publicite

Le Ministre malien des affaires étrangères Abdoulaye Diop a été reçu en audience par Nicolas Maduro,Président de la République bolivarienne du Venezuela à Caracas.

Le Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale poursuit sa mission à Caracas, en République bolivarienne du Venezuela, dans le cadre du mécanisme de consultations politiques Mali-Venezuela.

Dans ce cadre, il a été reçu en audience, le mardi 05 août 2025 par le Président de la République bolivarienne du Venezuela, S.E.M. Nicolás Maduro à qui il a transmis les chaleureuses salutations de Son Excellence Le Général d’Armée Assimi GOITA, Président de la Transition, Chef de l’État, avant de lui remettre un message écrit du Président de la Transition.

Sur le plan bilatéral, le Président MADURO s’est réjoui de la perspective d’organisation de la commission mixte Mali-Venezuela, en 2026 au Mali, marquant le 50ème anniversaire de l’établissement des relations de coopération entre les deux pays.

Sur le plan régional, le Président du Venezuela a marqué sa grande disponibilité et son engagement à œuvrer avec la Confédération des États du Sahel (AES) et il a exprimé sa solidarité avec les dirigeants et les peuples de l’AES dans leur lutte pour la souveraineté et contre le terrorisme et les velléités de domination néocoloniales.

Sur le plan international, le Président Nicolas MADURO a exprimé sa convergence de vues sur le renforcement du multilatéralisme, la promotion et la démocratisation des relations internationales en faveur d’une gouvernance mondiale adaptée à un monde multipolaire. Dans ce cadre, il a élevé une vive protestation contre les sanctions et autres mesures coercitives unilatérales imposées par des puissances impérialistes.

Source : Ministère malien des affaires étrangères