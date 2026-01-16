Venezuela : María Corina Machado offre sa médaille du Nobel à Donald Trump

Le 15 janvier 2026, l’opposante vénézuélienne María Corina Machado a été reçue à la Maison-Blanche par le président américain Donald Trump. À cette occasion, elle lui a remis la médaille de son prix Nobel de la paix, dans un geste symbolique visant à réaffirmer son influence politique à l’international. 

María Corina Machado a salué l’« engagement » de Donald Trump en faveur de la liberté du peuple vénézuélien. Le président américain a qualifié ce geste de « magnifique » sur Truth Social, tout en maintenant sa position. Washington estime que l’opposante ne dispose pas du soutien populaire nécessaire pour diriger le Venezuela. Le comité Nobel a par ailleurs rappelé qu’un tel transfert de distinction n’a aucune valeur juridique.

Cette rencontre intervient alors que les États-Unis privilégient une coopération avec Delcy Rodríguez, actuelle présidente par intérim, dans la gestion de la transition post-Maduro, notamment autour des enjeux pétroliers, reléguant au second plan les considérations démocratiques immédiates.

Source : La Presse Ca

     
