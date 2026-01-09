Afrique du Sud : Des manifestants exigent la libération de Nicolás Maduro

Jeudi 8 janvier 2026, des dizaines de manifestants se sont rassemblés devant l’ambassade des États-Unis à Pretoria, en Afrique du Sud, pour protester contre l’intervention militaire américaine au Venezuela et la capture de l’ancien président vénézuélien Nicolás Maduro. 

Les protestations ont été dirigées par des membres du Parti communiste sud-africain (SACP), allié de l’African National Congress (ANC), qui ont dénoncé les actions du président américain Donald Trump et réclamé la libération immédiate de Maduro et de son épouse, Cilia Flores.

Devant l’ambassade, les manifestants ont brandi des pancartes portant des messages tels que « Hands Off Venezuela », « Free Maduro » ou encore « End American Imperialism », affirmant leur solidarité avec le peuple vénézuélien et leur opposition au rôle des États-Unis dans ce dossier.

La mobilisation intervient dans un contexte de critiques croissantes envers l’action américaine, considérée par les protestataires comme une violation du droit international et de la souveraineté d’un État membre de l’ONU. Plusieurs intervenants ont également dénoncé ce qu’ils estiment être une volonté des États-Unis de contrôler les ressources pétrolières du Venezuela.

Ces manifestations font suite à la condamnation officielle par le gouvernement sud-africain de l’opération militaire américaine et aux appels du président Cyril Ramaphosa en faveur d’une intervention du Conseil de sécurité des Nations unies pour faire respecter la paix et la légalité internationale.

