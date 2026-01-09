La diaspora burkinabè de Bergame lance son premier symposium international

L’Association des Jeunes Burkinabè de Bergame (AJBB) a officiellement annoncé, lors d’un point de presse le jeudi 8 janvier 2025, la tenue de la première édition de son Symposium culturel. Prévu pour les 31 janvier et 1er février 2026 en Italie, cet événement se veut un tournant décisif pour la structuration de la culture burkinabè à l’international.

L’idée de ce symposium ne repose pas uniquement sur la célébration, mais sur une volonté profonde de réflexion. Selon Louré Toubga, Secrétaire Général de l’AJBB, l’initiative est née du besoin de réunir les acteurs de la diaspora autour d’une table ronde pour aborder de front les difficultés rencontrées à Bergame et au-delà.

L’un des problèmes majeurs identifiés est le manque de coordination des événements culturels. « Il arrive souvent que plusieurs événements se tiennent aux mêmes dates, ce qui crée un désordre », a expliqué M. Toubga. L’objectif est donc de créer une synergie pour avancer de façon concertée et professionnelle.

Plus qu’une simple rencontre, ce symposium ambitionne de doter les acteurs culturels majeurs, qu’ils soient basés en Afrique ou en Europe, d’une véritable feuille de route. Pour Daouda Compaoré, président de l’AJBB, l’enjeu est de taille.

« Il s’agit de poser les bases d’un rendez-vous pérenne. L’engagement collectif de la jeunesse et des partenaires sera la clé pour faire de cette première édition un succès retentissant, capable de renforcer le rayonnement culturel du Burkina Faso en Europe ».

Le programme de cet événement s’annonce riche et diversifié, s’articulant autour de deux dimensions complémentaires.

Le volet stratégique sera consacré à la réflexion avec des tables rondes, des ateliers thématiques et des conférences visant à élaborer des solutions concertées pour les acteurs culturels.

En parallèle, un volet festif et prestigieux viendra sublimer la rencontre à travers un dîner de gala, des prestations artistiques en direct, un défilé de mode ainsi qu’une cérémonie de remise de prix.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24