La République populaire de Chine entend promouvoir l’amitié sino-africaine à travers des échanges humains et culturels en 2026

L’Ambassade de la République populaire de Chine au Burkina Faso a officiellement lancé les activités de l’Année sino-africaine des échanges humains et culturels 2026 au Burkina Faso, le jeudi 15 janvier 2026, à l’occasion d’une conférence de presse, à Ouagadougou.

La conférence de presse a servi de cadre à Zhao Deyong, ambassadeur de la République populaire de Chine au Burkina Faso, et ses collaborateurs de faire le tour de la coopération sino-burkinabè au cours de l’année 2025 et de faire savoir les perspectives de coopération, notamment pour l’année 2026.

« L’année dernière, la coopération sino-burkinabè n’a cessé de s’approfondir et de s’étendre dans divers domaines, portant des fruits abondants », a déclaré l’ambassadeur chinois.

En effet, sur le plan des échanges de haut niveau, il a fait observer que les chefs d’État des deux pays attachent une grande importance au développement des relations bilatérales, maintenant une correspondance étroite et échangeant des lettres de félicitations lors des fêtes importantes telles que la Fête nationale.

Dans le domaine de la santé, Zhao Deyong a rappelé que le Centre hospitalier universitaire (CHU) de Pala, financé par la Chine a été officiellement achevé et remis.

Ce, sans oublier de mentionner les projets de rénovation du CHU de Tengandogo et du Centre hospitalier régional (CHR) de Koudougou, puis de préciser que le mécanisme de coopération entre les hôpitaux jumelés sino-burkinabè fonctionne sans heurts.

Plus de 8 000 visas chinois délivrés en 2025

La Chine a appliqué la politique de tarif douanier zéro sur 100 % des produits taxables pour tous les pays africains ayant des relations diplomatique, y compris le Burkina Faso, a aussi fait observer le plénipotentiaire chinois s’agissant du domaine économique et commercial.

« Le volume total des échanges bilatéraux de janvier à novembre a atteint 970 millions de dollars, soit une augmentation de près de 51% en glissement annuel, et devrait franchir la barre d’un milliard de dollars pour l’ensemble de l’année », a indiqué Zhao Deyong.

Dans le domaine de la coopération agricole, M. Deyong a également affirmé que la Chine a envoyé deux missions techniques agricoles au Burkina Faso, fourni 5 millions de dollars de fonds et plus de 1 800 tonnes de don alimentaire afin de soutenir la mise en œuvre de l’Initiative présidentielle pour la production agricole et l’autosuffisance alimentaire (IP-P3A).

En 2025, selon l’ambassadeur chinois, plus de 8 000 visas chinois ont été délivrés à des citoyens burkinabè pour des affaires ou des études en Chine, et plus de 800 professionnels burkinabè se sont rendus en Chine pour des séminaires et formations, dans le domaine des échanges humains.

Zhao Deyong a entre outre fait remarquer, dans le domaine de la coopération multilatérale, que la Chine et le Burkina Faso se soutiennent mutuellement dans les élections au sein des organisations internationales. Il en a voulu pour preuves, le rapprochement du Burkina Faso dans le cadre de la coopération de l’Initiative « la Ceinture et la Route » et le « Groupe des Amis de la gouvernance mondiale ».

Promouvoir l’amitié sino-africaine

L’année 2026 , a fait savoir Zhao Deyong, marque l’Année sino-africaine des échanges humains et culturels, ainsi que le 70e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre la Chine et l’Afrique. Pour lui, l’amitié entre les peuples constitue la pierre angulaire du développement des relations sino-africaines, et les échanges humains et culturels sont la source motrice de l’amitié sino-africaine de génération en génération.

De facto, il a informé que tout au long de l’année, sous le thème « Consolider une amitié de tout temps, poursuivre un rêve commun de modernisation », la Chine et l’Afrique prévoient d’organiser près de 600 activités d’échanges humains et culturels selon la liste de 59 activités phares.

Ces événements, a-t-il expliqué, couvriront des domaines tels que l’éducation, la culture, le tourisme, l’édition, le sport, la science et la technologie, le bien-être social et le développement vert.

Pour l’organisation desdites activités au niveau national, l’ambassadeur Deyong a souligné qu’un plan d’activités a été élaboré et sera mis en œuvre de façon progressive.

« Nous sommes convaincus que ces activités insuffleront une nouvelle dynamique aux échanges humains sino-burkinabè et consolideront davantage la base populaire de l’amitié entre nos deux pays », a-t-il ajouté.

Zhao Deyong, l’actualité internationale oblige, a mentionné la nécessité aujourd’hui pour les pays du Sud global, y compris la Chine et le Burkina Faso, de s’unir pour s’opposer résolument aux actes d’hégémonie, de domination et d’intimidation de sorte à pouvoir défendre l’équité et la justice internationales.

La rencontre avec les Hommes de médias burkinabè a été suivie d’un moment convivial avec les anciens séminaristes ayant bénéficié de formations en Chine au cours des deux dernières années. Ces derniers ont partagé les expériences de leur séjour en Chine.

Tambi Serge Pacôme ZONGO et Mahoua SANOGO (Stagiaire)

Burkina 24