Chine : Des robots policiers humanoïdes pour réguler la circulation

Dans une dizaine de communes chinoises, une nouvelle silhouette fait son apparition aux carrefours : des robots dotés d’intelligence artificielle chargés de la régulation du trafic routier. Ces machines, qui imitent l’apparence humaine, marquent une étape supplémentaire dans l’automatisation de la surveillance urbaine.

De loin, il est difficile de différencier ces machines des agents de police habituels, car elles portent le même uniforme, la même casquette et les mêmes lunettes.

Ce robot humanoïde est monté sur quatre roulettes qui lui permettent de se déplacer avec agilité. Pour gérer le flux de véhicules, il est capable d’utiliser ses bras pour arrêter une voiture, un vélo ou même un scooter.

Lire également 👉 Robot humanoïde G1 : La star de la Semaine du Numérique au Burkina Faso

L’efficacité de ce robot repose sur ses capacités technologiques avancées. Il est équipé de six caméras lui permettant de tout voir et de tout enregistrer en permanence, il filme les plaques d’immatriculation pour une identification immédiate, l’IA lui permet, en théorie, de détecter si un automobiliste circule sans sa ceinture de sécurité et toutes les données collectées sont transmises en temps réel au commissariat central.

Une généralisation prévue dans les années à venir

Bien que le dispositif soit actuellement en phase de test dans un nombre limité de communes, son déploiement à grande échelle est déjà envisagé. Dans les années qui viennent, ce type de robot police devrait devenir un élément incontournable du paysage des grandes villes chinoises, évoluant de l’état de stagiaire à celui d’assistant de circulation polyvalent.