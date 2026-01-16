Promotion du patrimoine : Le rendez-vous culturel WAABO de retour à Ouagadougou

En prélude à la deuxième édition du WAABO, prévue du 30 janvier au 1er février 2026, le comité d’organisation a tenu une conférence de presse le jeudi 15 janvier à l’espace éco-touristique chez Komi. Le promoteur, Abdoul Aziz Tiemtoré, y a présenté les axes majeurs de ce rendez-vous culturel majeur qui se tiendra dans la capitale burkinabè.

WAABO est un rendez-vous culturel dédié à la valorisation du patrimoine burkinabè et à l’expression de la jeunesse créative. Selon le promoteur, Abdoul Aziz Tiemtoré, WAABO est né de la volonté de créer un espace de valorisation de la culture burkinabè et des expressions contemporaines.

« WAABO est dans une dynamique de promotion des arts, de transmission des savoirs endogènes et de structuration des industries culturelles et créatives », a-t-il indiqué d’entame.

WAABO ambitionne de tisser un lien indissociable entre culture, citoyenneté et créativité. Le promoteur porte une conviction forte qui est de raviver l’étincelle culturelle chez les jeunes en leur prouvant que leur patrimoine n’est pas un vestige du passé, mais un écosystème prêt à se transformer pour épouser les réalités du XXIe siècle.

Fort du succès de son lancement, cette deuxième édition revient avec une panoplie d’innovations majeures. Abdoul Aziz Tiemtoré a notamment souligné l’élargissement de la programmation : « Cette année, nous intégrons un concours dédié à l’art culinaire local et des ateliers de formation en tissage de Kôkô Dunda et de Bogolan, spécialement destinés aux veuves des Forces de Défense et de Sécurité (FDS) ».

Outre cette dimension sociale, les compétitions de danse et de DJ s’ouvrent désormais à de nouvelles localités. Le promoteur a également annoncé l’instauration d’un Pass-Culture à 500 FCFA pour les spectacles, dont le point d’orgue sera un spectacle inaugural inédit, à l’image des grands festivals.

WAABO, pour cette deuxième édition, se décline en quatre piliers complémentaires. Le WAABO Place, véritable épicentre de diffusion et de visibilité artistique ; le WAABO Reem, qui conjugue scène « off » et marché des créateurs ; le WAABO Academy, dédié à la réflexion, à la formation et à la professionnalisation des acteurs des industries culturelles ; et enfin le WAABO Kamba, un espace d’éveil ludique conçu pour transmettre l’héritage culturel aux plus jeunes dès le bas âge.

La scène du WAABO accueillera des têtes d’affiche telles que Smarty, Tanya, Kayawoto Reman, Marie Gayeri, Audrey, Young Ced et Faity Baby, troupe Relwende Naaba Koom de Korsimoro, et bien d’autres…

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24