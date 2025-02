Waabo : La première édition pour un retour aux valeurs endogènes

publicite

Le Musée national du Burkina Faso a été le théâtre, ce samedi 1er février 2025, du lancement officiel de la première édition de « Waabo ». Cet événement d’envergure, entièrement dédié à la valorisation de la richesse culturelle burkinabè, s’est ouvert sous le thème inspirant de « jeunesse et diversité culturelle ».

« Waabo », Waamè ! Annoncé en fanfare, la première édition du concept « Waabo » est enfin là. Initiative visant à encourager un retour aux sources chez les jeunes, cet événement se veut un catalyseur du développement des valeurs endogènes. « Waabo se veut être un rempart pour renouer avec nos valeurs, cultures et traditions », a situé d’entame Youssef Ouédraogo, membre du comité d’organisation.

Placée sous le patronage du ministre en charge de la culture, Pingwendé Gilbert Ouédraogo a rappelé le rôle prépondérant de ce concept.

« Nous savons que la culture est bien plus qu’une simple expression artistique. Elle est un levier de paix, un facteur d’inclusion sociale et un moteur de développement. À travers WAABO, nous réaffirmons notre engagement à promouvoir et à préserver notre patrimoine culturel tout en favorisant l’échange avec d’autres cultures », a-t-il souligné.

Cette initiative porteuse d’avenir a reçu l’approbation d’une figure emblématique de la musique burkinabè. Alif Naaba, co-parrain de la présente édition a salué de vives voix le projet. « Nous rêvons d’inscrire le Burkina Faso sur la scène internationale, et Waabo en est un excellent point de départ », a-t-il reconnu.

Ainsi du 1er au 2 février le musée national va vibrer au rythme de la culture. Au programme, des panels, prestations artistiques, des contes, des parades costumées et bien d’autres activités alléchantes tiendront en haleine les participants.

Sié Frédéric KAMBOU

Burkina 24

